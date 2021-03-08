Крестная мать автомобиля. Берта Бенц, первая женщина-водитель в истории (видео)

В 1888 году жена изобретателя автомобиля Карла Бенца совершила историческую поездку протяженностью почти 200 км, во многом предопределив дальнейшее становление автомобилестроения.

История создателя первого бензинового автомобиля Карла Бенца широко растиражирована и не нуждается в пересказе. Также хорошо известна роль, которую в судьбе изобретателя сыграла его жена Берта. Она всецело поддерживала Карла даже в самые трудные моменты, которых на их долю выпало немало. Тем не менее сегодня будет уместно вспомнить один яркий эпизод, иллюстрирующий, сколь сильна может быть вера женщины в своего мужчину, и на какие поступки она готова, чтобы разжечь угасающее пламя его энтузиазма.

Итак, на дворе стоит 1888 год, семья Бенцов живет в немецком городе Мангейм. Берте — 39, Карлу — 44, у них четверо детей. Они женаты уже 16 лет, и львиную долю этого времени Карл Бенц бьется над созданием своей самобеглой коляски с двигателем внутреннего сгорания, которая, по его мнению, сможет заменить конную тягу.

[ + – ] Берта Бенц с детьми в 1883 году. Фото: Mercedes-Benz

Двумя годами ранее он получил патент на эту трехколесную машину, названную Benz Patent-Motorwagen, и успешно испытал ее на публике. Однако дальше дело застопорилось. Изобретение Бенца воспринимается окружающими и потенциальными инвесторами как экзотическая игрушка без видимого практического применения, а сам он, отчаявшись, уже подумывает о прекращении доработок автомобиля и продажи всех патентов, чтобы расплатиться с долгами. И тогда Берта Бенц решает убедить мужа, что у его детища есть будущее.

[ + – ] Первый автомобиль Карла Бенца Benz Patent-Motorwagen. Фото: Mercedes-Benz

Ранним утром 5 августа 1888 года Берта вместе с двумя сыновьями 15 и 13 лет тайком выкатывает машину из гаража и, оставив Карлу записку "Не волнуйся, мы у мамы", отправляется в первый в мире автомобильный пробег. Ей предстоит путь в 106 км до Пфорцхайма, что выглядит намного сложнее тех коротких поездок, которые до этого совершали Карл и она сама в Мангейме и окрестностях. Цель — доказать, что на автомобиле это расстояние преодолеть будет проще, чем на лошадях.

Сказать, что путешествие выдалось непростым, значит ничего не сказать. На грунтовых дорогах (а других в немецкой глубинке тогда и не было) Benz Patent-Motorwagen на высоких тонких колесах вел себя неустойчиво, то и дело норовя скатиться на обочину. А на подъемах его приходилось толкать вручную.

А еще машина постоянно ломалась. Но каждый раз Берту выручала смекалка. Забившийся топливопровод она прочистила шпилькой для волос, прохудившуюся изоляцию проводки обернула чулочной подвязкой, а вышедший из строя тормоз был починен у шорника в ближайшей от места поломки деревне. Затем опустел бак, но и тут нашлось решение: в попавшейся на пути аптеке Берта скупила весь запас лигроина, который в то время использовался не только как пятновыводитель, а и в качестве топлива для ДВС.

[ + – ] Снимок-реконструкция, показывающий, как начиналось путешествие Берты Бенц с сыновьями в Пфорцхайм. Фото: Mercedes-Benz

В итоге Берта с сыновьями таки добрались до Пфорцхайма, затратив на дорогу 12 часов 57 минут, что означает среднюю скорость 8 км/ч. Оттуда она телеграфировала мужу, а спустя пять дней отправилась обратно, но уже более короткой дорогой. В итоге маршрут в обе стороны составил чуть менее 200 км.

После этой поездки Карл Бенц увидел новые пути совершенствования своей машины (например, в трансмиссии появилась специальная передача для преодоления подъемов). А еще он воспрял духом: самоотверженный поступок жены заставил его вновь поверить в свое изобретение и понять, что автомобиль может стать полноценным транспортным средством.

За последующие четыре года Карл Бенц смог продать 69 своих автомобилей, появились четырехколесная модель, грузовик и автобус. А к 1900 году его компания, реализовав свыше 600 автомобилей, стала ведущим игроком зарождающегося автопрома.

В 2019 году аккурат к 8 марта компания Mercedes-Benz выпустила короткометражный фильм-реконструкцию той поездки, разместив его на своем официальном канале в YouTube. Фильм называется "Берта Бенц. Путешествие, которое изменило все". Отличная режиссура, грамотно подобранная музыка и великолепная игра актеров переносят нас в 1888 год и настолько хорошо воссоздают атмосферу того времени, что уже с первых кадров ты начинаешь сопереживать главной героине.

[ + – ] Короткометражный фильм “Берта Бенц. Путешествие, которое изменило все” (2019) на сегодняшний день собрал 8 млн просмотров.

В четырех минутах экранного времени создателям фильма удалось передать не только решимость Берты Бенц, отправившейся, по сути, в неизвестность, а и настороженность и даже враждебность со стороны встречавшихся ей в пути людей. Напомним, действие происходило в конце XIX века, когда даже в Европе свобода женщины в принятии собственных решений была, скорее, философской категорией. На тот момент до введения женского избирательного права в Европе оставалось еще 18 лет — первой европейской страной, разрешившей женщинам голосовать, стало Великое княжество Финляндское в составе Российской империи в 1906 году.

А если после прочитанного у вас появилось желание глубже погрузиться в историю Карла и Берты Бенц, рекомендуем посмотреть полнометражный художественный фильм "Карл и Берта", снятый в Германии в 2011 году. Эпохальному путешествию из Мангейма в Пфорцхайм здесь отведено одно из ключевых мест. Это отличное семейное кино, которое будет в одинаковой степени полезно и интересно мужчинам и женщинам.

В этой истории каждый обязательно почерпнет что-то для себя. И, возможно, после просмотра женщины по-новому взглянут на то, чем занимаются их мужчины, чтобы помочь им своей поддержкой как можно быстрее достичь успеха. А сами мужчины, в свою очередь, наконец осознают, как много энергии и любви дарят им женщины каждый день. И продолжают в них верить, несмотря ни на что.