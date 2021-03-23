Suzuki Jimny вернется в Европу с гибридной силовой установкой

Автомобиль оснастят бензоэлектрическим силовым агрегатом, но в Украине такой Suzuki Jimny, скорее всего, не появится.

Субкомпактный внедорожник Suzuki Jimny пользуется большой популярностью у европейцев, однако в прошлом году модель пришлось вынужденно снять с продаж в Европе. Дело в том, что 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" K15B (102 л.с.) не соответствует требованиям стандарта Euro-6d, что и отразилось на среднем показателе выбросов CO₂ модельной линейки Suzuki.

По информации японского издания BestCarWeb, исправить ситуацию и вернуть модель в Европу компания планирует с помощью гибридной силовой установки THS-II, используемой Toyota Yaris Hybrid. Такой агрегат состоит из 1,5-литрового двигателя семейства Dynamic Force (92 л.с.,141 Нм) и электромотора на 59 кВт (80 л.с.) и 141 Нм. Совокупная мощность агрегатов — 116 л.с.

[ + – ] Коммерческая версия Suzuki Jimny Фото: Suzuki

Не исключено, что внедорожник укомплектуют агрегатом от европейского хэтчбека Suzuki Swift Sport: 1,4-литровой "турбочетверкой" K14D мощностью 129 л.с. и 48-вольтовым стартер-генератором, выдающим 13 л.с. (10 кВт).

Cроки возвращения Suzuki Jimny на европейский рынок пока не озвучены. Пока этого не произошло, европейцам придется довольствоваться коммерческой модификацией внедорожника, отличающейся от пассажирской версии отсутствием задних сидений и небольшими изменениями в интерьере.

В Украине появление "проевропейской" версии Suzuki Jimny маловероятно, ведь более продвинутый в плане экологии силовой агрегат повысит и без того немалую цену на этот внедорожник. Напомним, что ранее Jimny вошел в наш обзор доступных кроссоверов и SUV на украинском рынке в ценовом диапазоне до $20 тысяч. Однако за полтора месяца, минувших с момента публикации, ценовой расклад изменился: сегодня Suzuki Jimny в Украине стоит минимум 616 тысяч грн., что в эквиваленте превышает $22 тысячи.