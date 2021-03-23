Suzuki Jimny повернеться в Європу з гібридною силовою установкою

Автомобіль оснастять бензоелектричним силовим агрегатом, але в Україні такої Suzuki Jimny, швидше за все, не з'явиться.

Субкомпактний позашляховик Suzuki Jimny користується великою популярністю у європейців, проте минулого року модель довелося вимушено зняти з продажів у Європі. Справа в тому, що 1,5-літровий бензиновий "атмосферник" K15B (102 к. с.) не відповідає вимогам стандарту Euro-6d, що й відбилося на середньому показнику викидів CO₂ модельної лінійки Suzuki.

За інформацією японського видання BestCarWeb, виправити ситуацію і повернути модель в Європу компанія планує за допомогою гібридної силової установки THS-II, використовуваної Toyota Yaris Hybrid. Такий агрегат складається з 1,5-літрового двигуна сімейства Dynamic Force (92 к. с., 141 Нм) й електромотора на 59 кВт (80 к. с.) і 141 Нм. Сукупна потужність агрегатів — 116 к. с.

[ + – ] Комерційна версія Suzuki Jimny Фото: Suzuki

Не заперечують, що позашляховик укомплектують агрегатом від європейського хетчбека Suzuki Swift Sport: 1,4-літровою "турбочетвіркою" K14D потужністю 129 к. с. і 48-вольтовим стартер-генератором, що видає 13 к. с. (10 кВт).

Терміни повернення Suzuki Jimny на європейський ринок поки не озвучені. Поки цього не сталося, європейцям доведеться задовольнятися комерційною модифікацією позашляховика, що відрізняється від пасажирської версії відсутністю задніх сидінь і невеликими змінами в інтер'єрі.

В Україні поява "проєвропейської" версії Suzuki Jimny малоймовірна, адже більш просунутий в плані екології силовий агрегат підвищить і без того чималу ціну на цей позашляховик. Нагадаємо, що раніше Jimny увійшов у наш огляд доступних кросоверів і SUV на українському ринку в ціновому діапазоні до $20 тисяч. Однак за півтора місяці, що минули з моменту публікації, ціновий розклад змінився: сьогодні Suzuki Jimny в Україні коштує мінімум 616 млн грн., що в еквіваленті перевищує $22 тисячі.