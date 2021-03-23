Все автомобили BMW будут строиться на единой платформе

Баварский концерн BMW разрабатывает универсальную архитектуру для электромобилей, плагин-гибридов, бензиновых и дизельных автомобилей.

Компания BMW разрабатывает новую электрическую платформу — Neue Klasse, которая будет использоваться для автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и плагин-гибридными силовыми установками (подключаемый гибрид).

Как рассказал в интервью Automotive News главный технолог компании Франк Вебер, новое гибкое шасси станет основной для задне- и полноприводных моделей разных типоразмеров, от компактных до полноразмерных.

На данный момент BMW использует в своих автомобилях две платформы: переднеприводную UKL и заднеприводную CLAR. Обе поддерживают полный привод и изначально разработаны для автомобилей с ДВС и плагин-гибридов. "Тележку" UKL компания выпускается с 2014 года. На ней базируются компактные модели BMW и Mini. Начиная с 2015 года все основные модели BMW с задним или полным приводом строят на платформе CLAR. На ней же базируются и новые электромобили iX3, i4 и iX.

Постепенно обе платформы заменят на Neue Klasse. С ее помощью компания планирует к 2030 году довести долю электромобилей в структуре продаж до 50%. Первой полностью электрический маркой немецкого концерна станет британская Mini.

Как мы писали ранее, последний раз ДВС появится под капотом автомобиля Mini в 2025 году. Новое поколение автомобилей бренда будет использовать архитектуру, которую BMW разрабатывает совместно с китайской Great Wall в рамках созданного в 2019 году совместного предприятия Spotlight Automotive. Первым ее получит новый электрический хэтчбек, который появится на рынке в 2023 году. Также немецко-китайское шасси достанется кроссоверу Countryman третьего поколения.