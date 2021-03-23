Усі автомобілі BMW будуватимуться на єдиній платформі

Баварський концерн BMW розробляє універсальну архітектуру для електромобілів, плагін-гібридів, бензинових і дизельних автомобілів.

Компанія BMW розробляє нову електричну платформу — Neue Klasse, яка буде використовуватися для автомобілів із традиційними двигунами внутрішнього згоряння і плагін-гібридними силовими установками (підключається гібрид).

Як розповів в інтерв'ю Automotive News головний технолог компанії Франк Вебер, нове гнучке шасі стане основною для задньо- і повнопривідних моделей різних типорозмірів, від компактних до повнорозмірних.

Наразі BMW використовує в своїх автомобілях дві платформи: передньоприводну UKL і задньоприводну CLAR. Обидві підтримують повний привід і спочатку розроблені для автомобілів із ДВЗ і плагін-гібридів. "Візок" UKL компанія випускається з 2014 року. На ній базуються компактні моделі BMW та Mini. Починаючи з 2015 року всі основні моделі BMW із заднім або повним приводом будують на платформі CLAR. На ній же базуються і нові електромобілі iX3, i4 і iX.

Поступово обидві платформи замінять на Neue Klasse. З її допомогою компанія планує до 2030 року довести частку електромобілів у структурі продажів до 50%. Першою повністю електричний маркою німецького концерну стане британська Mini.

Як ми писали раніше, востаннє ДВЗ з'явиться під капотом автомобіля Mini в 2025 році. Нове покоління автомобілів бренду використовуватиме архітектуру, яку BMW розробляє спільно з китайською Great Wall у рамках створеного в 2019 році спільного підприємства Spotlight Automotive. Першим її отримає новий електричний хетчбек, який з'явиться на ринку в 2023 році. Також німецько-китайське шасі дістанеться кросоверу Countryman третього покоління.