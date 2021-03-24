Электрокар против авто с ДВС: что экологичнее, — исследование (инфографика)

Исследователи сравнили электромобиль Tesla Model 3 и бензиновый кроссовер Toyota RAV4. Как оказалось, в производстве и на первом этапе эксплуатации электрокары менее экологичны, чем авто с ДВС.

Активный переход автомобильной промышленности на электротягу сопровождается непрерывными спорами сторонников и противников традиционных двигателей внутреннего сгорания. Стоит отметить, что в целом электромобили производят меньше выбросов, чем их аналоги, работающие на ДВС, но есть и свои подводные камни.

Как выяснилось в ходе исследования, проведенного учеными Университета Торонто по заказу The Wall Street Journal, углеродный след электромобиля Tesla Model 3 на первом этапе эксплуатации выше, чем у бензинового кроссовера Toyota RAV4 более чем в полтора раза. Напомним, что под углеродным следом подразумевается не только выбросы от производства и эксплуатации автомобиля, но и загрязнения в процессе добычи нефти и металлов, выработке электроэнергии и утилизации отслуживших автомобилей, а в случае электромобилей еще и аккумуляторных блоков.

[ + – ] Tesla Model 3. Фото: Tesla

Как говорится в отчете, уже на этапе производства Tesla Model 3 выбросы парниковых газов достигают 12,2 тонн, тогда как при выпуске обычного бензинового Toyota RAV4 — 7,4 тонн. То есть электромобиль еще по пути до заводских ворот выбрасывает на 65% больше вредных веществ, чем бензиновый автомобиль. Значительная часть этих выбросов приходится на добычу металлов, используемых в производстве литий-ионных аккумуляторов.

Но по мере увеличения пробега автомобилей ситуации меняется. Уже при пробеге 33 000 км углеродный след автомобиля достигает сопоставимых значений, а за тем электрокар выходит вперед. Причина в том, что с каждым пройденным километром пути углеродный след электромобиля уменьшается за счет отсутствия выбросов от работы ДВС. В случае с Tesla Model 3 каждые 1,6 км выбросы парниковых газов становятся на 34% меньше, чем у RAV4.

[ + – ] Toyota RAV4. Фото: Toyota

К 160 тысячам километров Toyota RAV4 выбросит в атмосферу на 77% больше вредных веществ, чем Tesla Model 3 за тот же пробег. При этом содержание этих машин, по данным Consumer Reports, обходится американцам примерно одинаково: $33 500 — RAV4 и $34 800 — Model 3.

К пробегу в 320 тысяч км углеродный след RAV4 превышает показатель Tesla более чем в два раза: 78 тонн парниковых газов против 36 тонн. А содержание электромобиля становится выгоднее: $49 800 против $51 000.

Исходя из составленных по этим данным прогнозов, чтобы предотвратить повышение средней глобальной температуры более чем на 2 °C, как это оговорено Парижским соглашением, совокупные выбросы транспортных средств в США с 2019 по 2050 год должны быть ограничены до 39 гигатонн.

Исследователи смоделировали четыре возможных сценария развития событий.

Если к 2050 году продажи новых электромобилей в США не превысят 10%, спрос на бензин практически не изменится, а выбросы парниковых газов составят 48,9 гигатонн.

[ + – ] Кумулятивные минералы — это полезные ископаемые, используемые для производства аккумуляторов электрокаров. Инфографика: The Wall Street Journal

Если американцы отдадут предпочтение не электромобилям, а гибридам, в таком случае потребление бензина упадет вдвое, а выбросы составят 42 гигатонны.

[ + – ] Инфографика: The Wall Street Journal

В случае если все штаты последуют примеру Калифорнии, где к 2035 году все новые автомобили должны быть полностью электрическими, выбросы парниковых газов уменьшатся до 35,4 гигатонн. При этом значительно вырастут потребление электроэнергии и спрос на полезные ископаемые, а потребление бензина сократится на 8% от уровня 2020 года.

[ + – ] Инфографика: The Wall Street Journal

При комбинированном подходе к вопросу сокращения вредных выбросов, подразумевающего параллельное продвижение электромобилей и таких методов, как повышение топливной эффективности, облегчение автомобилей и сокращение пробега в перерасчете на человека, в атмосферу попадет 35,2 гигатонн парниковых газов.

[ + – ] Инфографика: The Wall Street Journal

Как мы писали ранее, Украина по примеру многих стран готовит запрет на продажи автомобилей с ДВС. Причем разрабатываемый в Мининфраструктуры законопроект предполагает запрет на ввоз и первую регистрацию не только новых машин с ДВС, а и подержанных. На данный момент законопроект находится в разработке, а первый этап запрета, касающийся ввоза подержанных автомобилей с дизельными двигателями, обозначен 2028 годом.