Електрокар проти авто з ДВЗ: що экологічніше, — дослідження (інфографіка)

Дослідники порівняли електромобіль Tesla Model 3 і бензиновий кросовер Toyota RAV4. Виявилося, що у виробництві і на першому етапі експлуатації електрокари менш екологічні, ніж авто з ДВЗ.

Активний перехід автомобільної промисловості на електротягу супроводжується безперервними суперечками прихильників і противників традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Варто зазначити, що в цілому електромобілі виробляють менше викидів, ніж їхні аналоги, що працюють на ДВЗ, але є і свої підводні камені.

Як з'ясувалося в ході дослідження, проведеного вченими Університету Торонто на замовлення The Wall Street Journal, вуглецевий слід електромобіля Tesla Model 3 на першому етапі експлуатації вищий, ніж у бензинового кросовера Toyota RAV4 в понад півтора рази. Нагадаємо, що під вуглецевим слідом мається на увазі не тільки викиди від виробництва й експлуатації автомобіля, але і забруднення в процесі видобутку нафти і металів, вироблення електроенергії та відновлення старих автомобілів, а в разі електромобілів ще й акумуляторних блоків.

[ + – ] Tesla Model 3. Фото: Tesla

Як говориться у звіті, уже на етапі виробництва Tesla Model 3 викиди парникових газів досягають 12,2 тонн, тоді як при випуску звичайного бензинового Toyota RAV4 — 7,4 тонн. Тобто електромобіль ще на шляху до заводських воріт викидає на 65% більше шкідливих речовин, ніж бензиновий автомобіль. Значна частина цих викидів припадає на видобуток металів, використовуваних у виробництві літій-іонних акумуляторів.

Але в міру збільшення пробігу автомобілів ситуація змінюється. Уже при пробігу 33 000 км вуглецевий слід автомобіля досягає порівнянних значень, а за тим електрокар виходить вперед. Причина в тому, що з кожним пройденим кілометром шляху вуглецевий слід електромобіля зменшується за рахунок відсутності викидів від роботи ДВЗ. У випадку з Tesla Model 3 кожні 1,6 км викиди парникових газів стають на 34% менші, ніж у RAV4.

[ + – ] Toyota RAV4. Фото: Toyota

До 160 тисяч кілометрів Toyota RAV4 викине в атмосферу на 77% більше шкідливих речовин, ніж Tesla Model 3 за той же пробіг. При цьому вміст цих машин, за даними Consumer Reports, обходиться американцям приблизно однаково: $ 33 500 — RAV4 і $ 34 800 — Model 3.

До пробігу в 320 тисяч км вуглецевий слід RAV4 перевищує показник Tesla в понад два рази: 78 тонн парникових газів проти 36 тонн. А утримання електромобіля стає вигідніше: $ 49 800 проти $ 51 000.

Виходячи зі складених за цими даними прогнозів, щоб запобігти підвищенню середньої глобальної температури на понад 2 ° C, як це обумовлено Паризькою угодою, сукупні викиди транспортних засобів у США з 2019 по 2050 рік мають бути обмежені до 39 гігатонн.

Дослідники змоделювали чотири можливі сценарії розвитку подій.

Якщо до 2050 року продажі нових електромобілів у США не перевищать 10%, попит на бензин практично не зміниться, а викиди парникових газів становитимуть 48,9 гігатонн.

[ + – ] Кумулятивні мінерали — це корисні копалини, що використовуються для виробництва акумуляторів електрокарів. Інфографіка: The Wall Street Journal

Якщо американці віддадуть перевагу не електромобілям, а гібридам, у такому випадку споживання бензину впаде вдвічі, а викиди становитимуть 42 гігатонни.

[ + – ] Інфографіка: The Wall Street Journal

У разі якщо всі штати візьмуть приклад з Каліфорнії, де до 2035 року всі нові автомобілі повинні бути повністю електричними, викиди парникових газів зменшаться до 35,4 гігатонн. При цьому значно виростуть споживання електроенергії і попит на корисні копалини, а споживання бензину скоротиться на 8% від рівня 2020 року.

[ + – ] Інфографіка: The Wall Street Journal

При комбінованому підході до питання скорочення шкідливих викидів, який передбачає паралельне просування електромобілів і таких методів як підвищення паливної ефективності, полегшення автомобілів і скорочення пробігу в перерахунку на людину, в атмосферу потрапить 35,2 гігатонн парникових газів.

[ + – ] Інфографіка: The Wall Street Journal

Як ми писали раніше, Україна за прикладом багатьох країн готує заборону на продажі автомобілів з ДВЗ. Причому розробляється в Мінінфраструктури законопроект, що передбачає заборону на ввезення і першу реєстрацію не тільки нових машин з ДВЗ, а й старих. Наразі законопроект у розробці, а перший етап заборони, що стосується ввезення старих автомобілів з дизельними двигунами, позначений 2028 роком.