Как работает запускаемая в Японии система анализа ДТП на основе искусственного интеллекта (видео)

Автоматическую систему анализа причин и последствий ДТП внедрят в 200 тысяч автомобилей.

Израильская компания Nexar, занимающаяся компьютерным зрением, объединилась с японской страховой компанией Mitsui Sumitomo Insurance, чтобы внедрить свою автоматическую систему реконструкции аварий Nexar AI в 200 000 автомобилей в Японии. Толчком к появлению системы в свободном доступе стал успех пилотной программы.

Как заявили в Nexar, система обнаруживает 90% аварий и позволяет пользователям отправлять отчеты одним щелчком мыши. Работает она на основе камеры и датчиков автомобиля: компьютер объединяет кадры с камеры и информацию с датчиков автомобиля, и делает выводы. В страховой компании планируют использовать эти данные для скорейшего определения причин и последствий ДТП.

Фактически, Nexar AI — это следующий шаг развития приложения Progressive Snapshot, которое в режиме реального времени передает страховой компании свою оценку водительских навыков клиентов. Единственное отличие, что Nexar AI обходится пользователем 10 долларов в месяц, тогда как Progressive Snapshot бесплатно.

[ + – ] Демонстрация работы новой системы

В случае аварии система активируется и, комбинируя кадры камеры, данные с датчиков движения и GPS, отображает аварию на карте и все задействованные в ней автомобили. Затем искусственный интеллект анализирует эти данные и воссоздает картину ДТП. В дальнейшем разработчики Nexar AI планируют использовать для реконструкции дополненную реальность (AR).

По мнению Нейла Мандта, создателя приложения Crimedoor для восстановления криминальных преступлений с дополненной реальностью, система реконструкции ДТП станет особенно актуальной, когда на улицах появятся автономные автомобили. Фактически, система Nexar — это автомобильный "черный ящик", который знает, что и как произошло. Захотят ли страховые компании установить "всевидящие глаза" в частные автомобили, покажет время. Кроме того, в их необходимости еще предстоит убедить японских автомобилистов.

Ранее мы писали, автопилот Tesla попал под расследование в США. Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) расследует 23 случая ДТП, происшедших с участием электромобилей Tesla. От результатов расследования зависит дальнейшее использование систем автономного вождения.