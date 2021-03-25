Як працює система аналізу ДТП на основі штучного інтелекту, що запускається в Японії (відео)

Автоматичну систему аналізу причин і наслідків ДТП впровадять в 200 тисяч автомобілів.

Ізраїльська компанія Nexar, що займається комп'ютерним зором, об'єдналася з японською страховою компанією Mitsui Sumitomo Insurance, щоб впровадити свою автоматичну систему реконструкції аварій Nexar AI у 200 000 автомобілів у Японії. Поштовхом до появи системи у вільному доступі став успіх пілотної програми.

Як заявили в Nexar, система фіксує 90% аварій і дозволяє користувачам відправляти звіти одним клацанням миші. Працює вона на основі камери і датчиків автомобіля: комп'ютер об'єднує кадри з камери й інформацію з датчиків автомобіля, і робить висновки. У страховій компанії планують використовувати ці дані для якнайшвидшого визначення причин і наслідків ДТП.

Фактично, Nexar AI — це наступний крок розвитку додатку Progressive Snapshot, який в режимі реального часу передає страховій компанії свою оцінку водійських навичок клієнтів. Єдина відмінність, що Nexar AI коштує користувачам 10 доларів на місяць, тоді як Progressive Snapshot безкоштовний.

[ + – ] Демонстрація роботи нової системи

У разі аварії система активується і, комбінуючи кадри камери, дані з датчиків руху і GPS, відображає аварію на карті й усі задіяні в ній автомобілі. Потім штучний інтелект аналізує ці дані і відтворює картину ДТП. Надалі розробники Nexar AI планують використовувати для реконструкції доповнену реальність (AR).

На думку Нейла Мандта, творця додатку Crimedoor для відновлення кримінальних злочинів із доповненою реальністю, система реконструкції ДТП стане особливо актуальною, коли на вулицях з'являться автономні автомобілі. Фактично, система Nexar — це автомобільний "чорний ящик", який знає, що і як сталося. Чи захочуть страхові компанії встановити "всевидячі очі" в приватні автомобілі, покаже час. Крім того, в їх необхідності ще потрібно переконати японських автомобілістів.

Раніше ми писали, автопілот Tesla потрапив під розслідування в США. Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху (NHTSA) розслідує 23 випадки ДТП, що сталися за участю електромобілів Tesla. Від результатів розслідування залежить подальше використання систем автономного кермування.