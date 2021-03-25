МВД ввело новые правила выдачи автомобильных номеров

Отныне сервисные центры ведомства будут выдавать номерные знаки лишь своей области

Каждый сервисный центр МВД Украины будет выдавать номерные знаки на транспортные средства только своей области.

Как информирует пресс-служба Главного сервисного центра МВД, соответствующий приказ устанавливает единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним.

Главное внедряемое нововведение – изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства: не по месту прописки владельца авто, как было ранее, а по месту регистрации или перерегистрации транспортного средства.

"Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что новые требования не будут распространяться на номерные знаки, оставленные гражданами на платном хранении в сервисном центре.

"Нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистических расходов на доставку и хранение номерных знаков других регионов", – считают в МВД.

Напомним, в 2020 году в Нацполиции пообещали штрафовать водителей, использующих на своих транспортных средствах так называемые 3D-номера.

Такое решение в Нацполиции обосновывают тем, что "Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали". За такое нарушение водителей ждет штраф в размере 170 грн, а повторное нарушение будет караться 255 грн штрафа либо общественными работами на срок от 30 до 40 часов с возможным изъятием транспортного средства.

2 сентября того же года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 4039, цель которого – предотвратить "скрутки" одометров транспортных средств (ТС). Для этого предлагается ввести административную ответственность за подобное мошенничество, а также начать указывать пробег ТС в различных документах: таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.

В 2016 году Фокус писал о том, что в оккупированном Россией Крыму отказывают в выдаче российских автомобильных номеров взамен украинских тем жителям, которые отказались от российского гражданства.