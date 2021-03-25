МВС ввело нові правила видачі автомобільних номерів

Відтепер сервісні центри відомства видаватимуть номерні знаки лише своїй області.

Кожен сервісний центр МВС України видаватиме номерні знаки на транспортні засоби тільки своїй області.

Як інформує прес-служба Головного сервісного центру МВС, відповідний наказ встановлює єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них.

Головне впроваджуване нововведення — зміна визначення адміністративно-територіальної приналежності транспортного засобу: не за місцем прописки власника авто, як було раніше, а за місцем реєстрації або перереєстрації транспортного засобу.

"Кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки тільки своїй області", — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що нові вимоги не будуть поширюватися на номерні знаки, залишені громадянами на платному зберіганні в сервісному центрі.

"Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення і логістичні витрати на доставку й зберігання номерних знаків інших регіонів", — вважають в МВС.

Нагадаємо, у 2020 році в Нацполіції пообіцяли штрафувати водіїв, які використовують на своїх транспортних засобах так звані 3D-номери.

Таке рішення в Нацполіції обґрунтовують тим, що "Державні номерні знаки виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або листової сталі". За таке порушення водіїв чекає штраф розміром 170 грн, а повторне порушення каратиметься 255 грн штрафу або громадськими роботами терміном від 30 до 40 годин із можливим вилученням транспортного засобу.

2 вересня того ж року група народних депутатів зареєструвала законопроект №4039, мета якого — запобігти "скручуванню" одометрів транспортних засобів (ТЗ). Для цього пропонується ввести адміністративну відповідальність за подібне шахрайство, а також почати вказувати пробіг ТЗ у різних документах: митній декларації, свідоцтві про проходження техогляду, страховому полісі тощо.

У 2016 році Фокус писав про те, що в окупованому Росією Криму відмовляють у видачі російських автомобільних номерів замість українських тим жителям, які відмовилися від російського громадянства.