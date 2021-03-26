Skoda рассказала о ближайших планах и пополнении в модельной линейке

Чешский производитель анонсировал следующую Fabia и новый электрокар.

Компания Skoda поделилась своими ближайшими планами, куда входит выпуск компактной модели Fabia нового поколения. Новую Fabia чешский производитель покажет в мае. Об этом рассказал генеральный директор компании Томас Шефер. Он также озвучил еще один интересный момент — автомобиль будет доступен в кузове хэтчбек и универсал. Последний решено сохранить вопреки многочисленным слухам.

[ + – ] Прототип Skoda Fabia нового поколения. Фото: Motor1

Еще одной новостью стало появление в модельной линейке нового электромобиля. В его основу ляжет "тележка" MEB от Volkswagen. На этой платформе построен ранее показанный серийный электрокроссовер Enyaq. Томас Шефер высказал надежду, что материнский концерн построит в Чехии новый завод по производству аккумуляторов, однако в Volkswagen на этот счет пока ничего не говорят. Появление такого предприятия позволило бы на порядок снизить стоимость выпуска электрокаров.

[ + – ] Прототип Skoda Fabia нового поколения. Фото: Motor1

Skoda так же озвучила планы о переносе производства семейства Superb в Братиславу. Правда, случится это не раньше 2023 года. Перенос производства позволит чехам освободить место в Квасинах для Fabia Combi.

Ранее мы писали, что сотрудники подразделения Skoda Auto DigiLab выпустили специальное приложение, способное определять поломки автомобиля на слух.