Skoda розповіла про найближчі плани і поповнення в модельній лінійці

Чеський виробник анонсував наступну Fabia і новий електрокар.

Компанія Skoda поділилася своїми найближчими планами, куди входить випуск компактної моделі Fabia нового покоління. Нову Fabia чеський виробник покаже в травні. Про це розповів генеральний директор компанії Томас Шефер. Він також озвучив ще один цікавий момент — автомобіль буде доступний з кузовом хетчбек і універсал. Останній вирішено зберегти всупереч численним чуткам.

[ + – ] Прототип Skoda Fabia нового покоління. Фото: Motor1

Ще однією новиною стала поява в модельній лінійці нового електромобіля. У його основу ляже "візок" MEB від Volkswagen. На цій платформі побудований раніше показаний серійний електрокросовер Enyaq. Томас Шефер висловив надію, що материнський концерн побудує в Чехії новий завод з виробництва акумуляторів, однак у Volkswage про це поки нічого не говорять. Поява такого підприємства дозволила б на порядок знизити вартість випуску електрокарів.

[ + – ] Прототип Skoda Fabia нового покоління. Фото: Motor1

Skoda так само озвучила плани щодо перенесення виробництва сімейства Superb у Братиславу. Правда, станеться це не раніше 2023 року. Перенесення виробництва дозволить чехам звільнити місце в Квасинах для Fabia Combi.

Раніше ми писали, що співробітники підрозділу Skoda Auto DigiLab випустили спеціальний додаток, здатний визначати несправність автомобіля на слух.