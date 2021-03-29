Hyundai готовит новый субкомпактный кроссовер: свежие фото

На рынке новинка под заводским индексом AX1 ожидается до конца 2021 года.

В 2021 году модельную линейку Hyundai пополнит новый субкомпактный кроссовер, известный под внутренним обозначением AX1. Шпионские снимки двух прототипов новинки опубликовало издание IndianAutosBlog. Автомобили заметили на стоянке в Южной Корее перед погрузкой на автовоз.

На одном из снимков рядом с предсерийными образцами AX1 стоит компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Судя по фото, новинка будет заметно меньше в размерах, чем Creta.

[ + – ] Фото: IndianAutosBlog

Предположительно, основным рынком Hyundai AX1 станет Юго-Восточная Азия, но не исключено, что кроссовер станет глобальной моделью. По предварительным данным, новинку предложат с 1,0-литровыми бензиновыми трехцилиндровыми моторами, которые будут сопряжены с механической или роботизированной коробкой передач. В стандартную комплектацию AX1 войдут фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов (ABS), система распределения тормозных усилий, задний парктроник.

[ + – ] Фото: IndianAutosBlog

В начале марта Hyundai представил Bayon — новый кроссовер для рынка Европы. Размерами он сравним c Renault Sandero Stepway и будет стоить от €16,8 тыс. Серийное производство этой модели наладят на заводе в Турции, где собирают соплатформенный компактный хэтчбек i20. Предварительно, у него же Bayon позаимствует моторную гамму: трехцилиндровые бензиновые двигатели мощностью от 85 до 125 л.с.