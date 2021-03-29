Hyundai готує новий субкомпактний кросовер: свіжі фото

На ринку новинка під заводським індексом AX1 очікується до кінця 2021 року.

У 2021 році модельну лінійку Hyundai поповнить новий субкомпактний кросовер, відомий під внутрішнім позначенням AX1. Шпигунські знімки двох прототипів новинки опублікувало видання IndianAutosBlog. Автомобілі помітили на стоянці в Південній Кореї перед вантаженням на автовоз.

На одному зі знімків поруч із передсерійними зразками AX1 стоїть компактний кросовер Hyundai Creta другого покоління. Судячи з фото, новинка буде помітно менша в розмірах, ніж Creta.

[ + – ] Фото: IndianAutosBlog

Імовірно, основним ринком Hyundai AX1 стане Південно-Східна Азія, але не заперечується, що кросовер стане глобальною моделлю. За попередніми даними, новинку запропонують з 1,0-літровими бензиновими трициліндровими моторами, які будуть пов'язані з механічною або роботизованою коробкою передач. У стандартну комплектацію AX1 увійдуть фронтальні подушки безпеки, антиблокувальна система гальм (ABS), система розподілу гальмівних зусиль, задній парктронік.

[ + – ] Фото: IndianAutosBlog

На початку березня Hyundai представив Bayon — новий кросовер для ринку Європи. Розмірами його можна порівняти з Renault Sandero Stepway, він коштуватиме від €16,8 тис. Серійне виробництво цієї моделі налагодять на заводі в Туреччині, де збирають співплатформенний компактний хетчбек i20. Попередньо, у нього ж Bayon запозичить моторну гамму: трициліндрові бензинові двигуни потужністю від 85 до 125 к. с.