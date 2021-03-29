Культовый спорткар Nissan GT-R станет гибридом

Гибридная версия Nissan GT-R Final Edition с "мяпким" гибридом появится в следующем году.

Ужесточение норм вредных выбросов не пройдет бесследно и для таких легенд японского автопрома, как спорткупе Nissan GT-R. По информации издания BestСarWeb, в конце 2022 года двухдверку укомплектуют электрифицированной силовой установкой, работающей по схеме "мягкий гибрид".

Предварительно, форсированный 3,8-литровый Twin-Turbo V6 мощностью 600 л.с. будет работать в паре с 48-вольтовым стартер-генератором, генерирующим дополнительные 27 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Для сравнения: у нынешнего GT-R мощность той же "шестерки" составляет 570 л.с.

Новинка выйдет на рынок в качестве прощальной версии Final Edition и останется в продаже до 2024 года, когда должно завершиться серийное производство текущего поколения R36 по причине ужесточения эконорм в Японии.

Nissan GT-R следующей генерации будет уже полноценным гибридом. Спорткар оснастят силовой установкой с системой рекуперации кинетической энергии, аналогичной той, что используется в гоночном болиде Nissan GT-R LM Nismo. Эффективность такого агрегата суперкару предстоит доказать в Ле-Мане.

Ориентировочный ценник Nissan GT-R Final Edition составит 120 тысяч евро.