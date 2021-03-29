Культовий спорткар Nissan GT-R перетвориться на гібрид

Гібридна версія Nissan GT-R Final Edition з "м'якім" гібридом з'явиться в наступному році.

Жорсткість норм шкідливих викидів не мине безслідно і для таких легенд японського автопрому, як спорткупе Nissan GT-R. За інформацією видання BestСarWeb, в кінці 2022 року двухдверку укомплектують електрифікованої силовою установкою, що працює за схемою "м'який гібрид".

Попередньо, форсований 3,8-літровий Twin-Turbo V6 потужністю 600 к.с. буде працювати в парі з 48-вольтовим стартер-генератором, що генерує додаткові 27 к.с. і 250 Нм крутного моменту. Для порівняння: у нинішнього GT-R потужність тієї ж "шістки" становить 570 к.с.

Новинка вийде на ринок у якості прощальної версії Final Edition і залишиться у продажу до 2024 року, коли має завершитися серійне виробництво поточного покоління R36 через посилення еконорм у Японії.

Nissan GT-R наступної генерації буде вже повноцінним гібридом. Спорткар укомлектують силовою установкою з системою рекуперації кінетичної енергії, аналогічній тій, що використовується в гоночному боліді Nissan GT-R LM Nismo. Ефективність такого агрегату суперкару належить довести в Ле-Мані.

Орієнтовний цінник Nissan GT-R Final Edition складе 120 тисяч євро.