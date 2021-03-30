Пожар на заводе Renesas Electronics усугубит дефицит чипов в автоиндустрии

Огонь уничтожил 17 производственных линий, на восстановление потребуется больше месяца.

Недавно Фокус подробно рассказывал о проблеме нехватки чипов, от которой вот уже несколько месяцев страдают автопроизводители по всему миру. Плохая новость: дефицит грозит усилиться. Как стало известно, пожар на фабрике по производству автомобильных микросхем Renesas Electronics, произошедший еще две недели назад, имеет более тяжелые последствия, чем считалось ранее.

Пожар на фабрике Renesas в Нака, Япония, произошел еще 19 марта, но только сейчас компания официально заявила обо всех его последствиях. Объявлено, что пожар уничтожил 17 производственных линий вместо 11, как компания сообщала сразу после пожара.

В результате выведено из строя оборудование, используемое для выпуска микросхем на основе полупроводниковых пластин диаметром 300 мм.

По предварительной оценке, восстановление производства займет как минимум 35 дней. Это означает, что автопроизводители и дальше будут вынуждены сокращать выпуск автомобилей, что в итоге приведет к увеличению задержек поставок потребителям и усилению дефицита товарных машин в автосалонах.

В прошлом году объем продаж Renesas Electronics составил $6,5 млрд. Компания является важным производителем микросхем для автомобильных компаний в международном масштабе. В сегменте микроконтроллеров ее доля составляет, по разным оценкам, 20–30%.

По общему объему выпускаемых автомобильных чипов компания Renesas занимает третье место в мире с долей рынка около 9%.