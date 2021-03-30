Пожежа на заводі Renesas Electronics посилить дефіцит чіпів в автоіндустрії

Вогонь знищив 17 виробничих ліній, на відновлення буде потрібно більше місяця.

Нещодавно Фокус докладно розповідав про проблему нестачі чіпів, від якої ось уже кілька місяців страждають автовиробники по всьому світу. Погана новина: дефіцит загрожує посилитися. Як стало відомо, пожежа на фабриці з виробництва автомобільних мікросхем Renesas Electronics, яка сталася ще два тижні тому, має важчі наслідки, ніж вважалося раніше.

Пожежа на фабриці Renesas у Нака, Японія, сталася ще 19 березня, але тільки зараз компанія офіційно заявила про всі її наслідки. Оголошено, що пожежа знищила 17 виробничих ліній замість 11, як компанія повідомляла відразу після пожежі.

Унаслідок виведене з ладу обладнання, що використовується для випуску мікросхем на основі напівпровідникових пластин діаметром 300 мм.

За попередньою оцінкою, відновлення виробництва триватиме мінімум 35 днів. Це означає, що автовиробники і далі будуть змушені скорочувати випуск автомобілів, що зрештою призведе до збільшення затримок поставок споживачам і посилення дефіциту товарних машин в автосалонах.

Минулого року обсяг продажів Renesas Electronics склав $6,5 млрд. Компанія є важливим виробником мікросхем для автомобільних компаній в міжнародному масштабі. У сегменті мікроконтролерів її частка становить, за різними оцінками, 20-30%.

За загальним обсягом випущених автомобільних чіпів компанія Renesas посідає третє місце в світі з часткою ринку майже 9%.