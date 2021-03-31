Хорошо пошутили. Вольтсвагена не будет, остается Volkswagen

Озвученное ранее сообщение Volkswagen о переименовании в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой от компании.

Сообщение компании Volkswagen о том, что ее американское подразделение будет переименовано в Voltswagen, на самом деле оказалось первоапрельским розыгрышем. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителя Volkswagen из штаб-квартиры концерна в Вольфсбурге.

"Мы не хотели никого вводить в заблуждение, — отметил в комментарии изданию представитель Volkswagen. — Это просто маркетинговая акция для привлечения внимания к нашему новому электрическому кроссоверу Volkswagen ID.4".

Напомним, что 30 марта подразделение Volkswagen of America заявило о переименовании в Voltswagen (Вольтсваген), что должно было символизировать усилия VW в продвижении электромобилей. Сообщение о переименовании было размещено, в том числе, в официальном Твиттере компании.

Поначалу в правдивости такого заявления возникли сомнения с учетом даты публикации в преддверии 1 апреля, однако затем переименование было воспринято всерьез — в том числе и потому, что соответствующим образом был изменен дизайн американского сайта VW.

Ожидается, что уже сегодня Volkswagen of America подтвердит, что заявление о переименовании было первоапрельской шуткой. На момент публикации этой новости, на официальном американском сайте VW все еще присутствует брендинг "Voltswagen", однако выпущенный вчера пресс-релиз о переименовании уже удален с официального медиа-сайта компании.