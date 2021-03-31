Добре пожартували. Вольтсвагена не буде, залишається Volkswagen

Озвучене раніше повідомлення Volkswagen про перейменування на Voltswagen виявилося першоквітневим жартом від компанії.

Повідомлення компанії Volkswagen про те, що її американський підрозділ буде перейменований на Voltswagen, насправді виявилося першоквітневим розіграшем. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на представника Volkswagen зі штаб-квартири концерну у Вольфсбурзі.

"Ми не хотіли нікого вводити в оману, — зазначив у коментарі виданню представник Volkswagen. — Це просто маркетингова акція для залучення уваги до нашого нового електричного кросоверу Volkswagen ID.4".

Нагадаємо, що 30 березня підрозділ Volkswagen of America заявив про перейменування на Voltswagen (Вольтсваген), що мало символізувати зусилля VW у просуванні електромобілів. Повідомлення про перейменування було розміщене, зокрема, в офіційному Твіттері компанії.

Спочатку в правдивості такої заяви виникли сумніви з урахуванням дати публікації напередодні 1 квітня, проте потім перейменування було сприйняте серйозно — зокрема й тому, що відповідним чином був змінений дизайн американського сайту VW.

Очікується, що вже сьогодні Volkswagen of America підтвердить, що заява про перейменування була першоквітневим жартом. На момент публікації цієї новини, на офіційному американському сайті VW все ще присутній брендинг "Voltswagen", проте випущений вчора прес-реліз про перейменування вже видалений з офіційного медіа-сайту компанії.