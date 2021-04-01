Самый мощный Nissan Patrol построен к 70-летию модели

В версии Nismo двигатель автомобиля развивает 428 л.с.

Компания Nissan представила самую мощную модификацию обновленного внедорожника Patrol — Patrol Nismo, разработанную спортивным подразделением Nismo. Шестое поколение Patrol (заводской индекс Y62) пережило рестайлинг в сентябре 2019 года, но "заряженная" версия внедорожника появилась только сейчас. Премьеру новинки приурочили к 70-летнему юбилею оригинальной модели Patrol, вышедшей на рынок 70 лет назад, в 1951 году.

[ + – ] Nissan Patrol Nismo

От базового Patrol версия Nismo отличается сетчатой радиаторной решеткой, украшенной логотипом марки и шильдиком "Nismo", новым капотом и бамперами, более агрессивным кузовным обвесом и светодиодными противотуманными фарами. На корме — массивный диффузор и пара крупных патрубков выхлопной системы. Дополняют образ 22-дюймовые колеса и красные декоративные акценты на кузове и в салоне.

[ + – ] Салон Nissan Patrol Nismo

Под капотом у Nissan Patrol Nismo расположился 5,6-литровый "атмосферник" V8, мощность которого по сравнению с базовой моделью увеличена с 400 до 428 л.с. При этом максимальный крутящий момент остался прежним — 560 Нм. Также "заряженному" внедорожнику существенно доработали подвеску, применив амортизаторы Bilstein для уменьшения кренов и более динамичного прохождения поворотов. Динамические характеристики новинки не называется.

[ + – ] Задний ряд сидений Nissan Patrol Nismo

Прошлись специалисты Nismo и по интерьеру. Наряду с двумя дисплеями, которые есть и в салоне базовой модели, "горячий" Patrol может предложить спортивные сидения, отделанные кожей и алькантарой, рулевое колесо в оплетке из черной замши, а также аудиосистему Bose с 13 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Плюс к этому в оснащения вошел набор систем активной безопасности.

[ + – ] Nissan Patrol Nismo

Прием заказов на Nissan Patrol Nismo уже объявлен. Первым рынком для "горячего" внедорожника, как и базовой модели, стал Ближний Восток. Так, в ОАЭ цены начинаются с 385 тыс. дирхамов (около 90 тыс. долларов).