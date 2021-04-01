Найпотужніший Nissan Patrol випущений до 70-річчя моделі

У версії Nismo двигун автомобіля розвиває 428 к.с.

Компанія Nissan представила найпотужнішу модифікацію оновленого позашляховика Patrol — Patrol Nismo, розроблену спортивним підрозділом Nismo. Шосте покоління Patrol (заводський індекс Y62) пережило у вересні 2019 року, але "заряджена" версія позашляховика з'явилася тільки зараз. Прем'єру новинки приурочили до 70-річного ювілею оригінальної моделі Patrol, що вийшла на ринок 70 років тому, у 1951 році.

[ + – ] Nissan Patrol Nismo

Від базового Patrol версія Nismo відрізняється сітчастими гратами радіатора, прикрашеними логотипом марки і шильдиком "Nismo", новим капотом і бамперами, більш агресивним кузовним обвісом і світлодіодними протитуманними фарами. На кормі — масивний дифузор і пара великих патрубків вихлопної системи. Доповнюють образ 22-дюймові колеса і червоні декоративні акценти на кузові і в салоні.

[ + – ] Салон Nissan Patrol Nismo

Під капотом у Nissan Patrol Nismo розташувався 5,6-літровий "атмосферник" V8, потужність якого порівняно з базовою моделлю збільшена з 400 до 428 к.с. При цьому максимальний крутний момент залишився тим самим — 560 Нм. Також у "зарядженому" позашляховику істотно доопрацювали підвіску, застосувавши амортизатори Bilstein для зменшення крену і більш динамічного проходження поворотів. Динамічні характеристики новинки не називаються.

[ + – ] Задній ряд сидінь Nissan Patrol Nismo

Пройшлися фахівці Nismo і по інтер'єру. Поряд з двома дисплеями, які є і в салоні базової моделі, "гарячий" Patrol може запропонувати спортивні сидіння, оздоблені шкірою і алькантарою, кермо в обплетенні з чорної замші, а також аудіосистему Bose з 13 динаміками і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Плюс до цього в оснащення увійшов набір систем активної безпеки.

[ + – ] Nissan Patrol Nismo

Приймання замовлень на Nissan Patrol Nismo уже оголошено. Першим ринком для "гарячого" позашляховика, як і базової моделі, став Близький Схід. Так, в ОАЕ ціни починаються з 385 тис. дирхамів (близько 90 тис. доларів).