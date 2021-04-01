Армия США испытает роботы-транспортеры, которые обойдутся ей в $162 млн (видео)

Беспилотные роботы-носильщики MUTT могут перевозить до 500 кг груза и оснащаться огневыми модулями.

В апреле 2021 года американская компания GDLS (General Dynamics Land Systems) поставит армии США первую партию беспилотных колесных транспортеров MUTT (Multi-Utility Tactical Transport), предназначенных для перевозки снаряжения.

Эти "роботы-носильщики" будут прикреплены к нескольким боевым группам пехотных бригад, которые в условиях полигона и учений опробуют перспективную технику и оценят ее эффективность для боевого применения. В случае успешного прохождения испытаний, транспортеры MUTT уже до конца года будут приняты на вооружение.

Мелкосерийное производство роботов-носильщиков MUTT планируется начать летом этого года, об этом сообщает британский портал Jane’s со ссылкой на директора по развитию бизнеса компании GDLS в США Тима Ривза. При необходимости компания модернизирует MUTT для максимального соответствия боевым задачам.

[ + – ] Беспилотный транспортер MUTT при движении по лесу

Малая безэкипажная роботизированная транспортная платформа MUTT разработана как полностью автономное транспортное средство, а управляется с помощью пульта дистанционного управления с дальностью до 200 метров. Беспилотный транспортер представляет собой четырехосную колесную платформу 8x8 с приводом от электромоторов и питанием от бортовой тяговой батареи.

Максимальная грузоподъемность "мула" — 454 кг, что составляет вес снаряжения для одного взвода из 9 человек. Автономность MUTT составляет 72 часа работы, а дальность хода на одной зарядке — до 100 км. Беспилотная платформа может служить источником энергии для подзарядки переносных устройств (рации, приборы ночного видения, планшеты), вырабатывая до 1 кВт мощности во время движения и до 3 кВт — на стоянке.

[ + – ] Пульт дистанционного управления транспортера MUTT

Габаритная длина платформы MUTT с колесной формулой 8х8 — 2947 мм, ширина — 1524-1778 мм. Максимальная масса "мула" с нагрузкой — 1,6 т. Также компанией GDLS разработаны версии с колесной формулой 6х6 и 4х4 (опционально на гусеничном ходу). Масса перевозимого груза — 408 и 272 кг соответственно.

Основная задача MUTT — повышение мобильности военных подразделений, то есть транспортировка экипировки и снаряжения спешенных солдат. Он может использоваться для перевозки провизии и боеприпасов, эвакуации раненных и разведки. В последнем случае его оборудуют платформой для запуска беспилотников. Также на платформе при необходимости могут устанавливаться различные огневые модули, включая пулеметы и комплексы с противотанковыми ракетами.

Пробные полевые тестирования роботов MUTT армия США начала в конце прошлого года, а теперь очередь за полноценными испытаниями.

[ + – ] Испытания роботов MUTT в армии США в конце 2020 года

Точная стоимость одного робота MUTT не озвучена, зато известна сумма всего контракта между GDLS и армией США. Он заключен в октябре 2019 года на сумму $162,404 млн. По условиям контракта, компания должна поставить 624 транспортера MUTT в период с второго квартала 2021 финансового года до 29 октября 2024 года.

Робота MUTT армия США выбрала по итогам тендера SMET, проводившегося с 2017 года. Помимо GDLS в нем участвовали компании Applied Research Associates/Polaris Defense, HDT Expeditionary Systems и Howe & Howe каждая со своим вариантом автономного транспортера: это роботизированная версия колесного багги MRZR, колесный робот WOLF и гусеничный аппарат RS2-H1 соответственно.

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