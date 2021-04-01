Армія США випробує автономні транспортери, які обійдуться їй у $ 162 млн (відео)

Безпілотні роботи-носії MUTT можуть перевозити до 500 кг вантажу і оснащуватися вогневими модулями.

У квітні 2021 року американська компанія GDLS (General Dynamics Land Systems) доставить армії США першу партію безпілотних колісних транспортерів MUTT (Multi-Utility Tactical Transport), призначених для перевезення спорядження.

Ці "роботи-носії" будуть прикріплені до кількох бойових груп піхотних бригад, які в умовах полігону та навчань випробують перспективну техніку та оцінять її ефективність для бойового застосування. У випадку успішного проходження випробувань, транспортери MUTT вже до кінця року приймуть на озброєння.

Дрібносерійне виробництво роботів-носіїв MUTT планується почати влітку цього року, про це повідомляє британський портал Jane's з посиланням на директора з розвитку бізнесу компанії GDLS в США Тіма Рівза. За необхідності компанія модернізує MUTT для максимальної відповідності бойовим завданням.

[ + – ] Безпілотний транспортер MUTT під час руку лісом

Мала безекіпажна роботизована транспортна платформа MUTT розроблена як повністю автономний транспортний засіб, а управляється за допомогою пульта дистанційного керування з дальністю до 200 метрів. Безпілотний транспортер являє собою чотиривісну колісну платформу 8x8 з приводом від електромоторів і живленням від бортової тягової батареї.

Максимальна вантажопідйомність "мула" — 454 кг, що складає вагу спорядження для одного взводу з 9 чоловік. Автономність MUTT становить 72 години роботи, а дальність ходу на одній зарядці — до 100 км. Безпілотна платформа може служити джерелом енергії для підзарядки портативних пристроїв (рації, прилади нічного бачення, планшети), виробляючи до 1 кВт потужності під час руху і до 3 кВт — на стоянці.

[ + – ] Пульт дистанційного керування транспортера MUTT

Габаритна довжина платформи MUTT з колісною формулою 8х8 — 2947 мм, ширина — 1524-1778 мм. Максимальна маса "мула" з навантаженням — 1,6 т. Також компанією GDLS розроблені версії з колісною формулою 6х6 і 4х4 (опціонально на гусеничному ходу). Маса вантажу, що перевозиться — 408 і 272 кг відповідно.

Основне завдання MUTT — підвищення мобільності військових підрозділів, тобто транспортування екіпірування та спорядження спішених солдатів. Він може використовуватися для перевезення провізії та боєприпасів, евакуації поранених і розвідки. В останньому випадку його обладнають платформою для запуску безпілотників. Також на платформі за необхідності можуть встановлюватися різні вогневі модулі, зокрема кулемети та комплекси з протитанковими ракетами.

Пробні польові тестування роботів MUTT армія США почала наприкінці минулого року, а тепер черга за повноцінними випробуваннями.

[ + – ] Випробування роботів MUTT в армії США наприкінці 2020 року

Точна вартість одного робота MUTT не озвучена, зате відома сума всього контракту між GDLS і армією США. Він укладений в жовтні 2019 року на суму $ 162,404 млн. За умовами контракту, компанія повинна поставити 624 транспортера MUTT у період з другого кварталу 2021 фінансового року до 29 жовтня 2024 року.

Робота MUTT армія США вибрала за підсумками тендера SMET, що проводився з 2017 року. Крім GDLS у ньому брали участь компанії Applied Research Associates/Polaris Defense, HDT Expeditionary Systems і Howe & Howe кожна зі своїм варіантом автономного транспортера: це роботизована версія колісного баггі MRZR, колісний робот WOLF і гусеничний апарат RS2-H1 відповідно.

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