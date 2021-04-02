Бюджетный кроссовер Volkswagen для Европы обрел имя и черты

Автомобиль будет называться Taigo и выйдет на рынок во второй половине 2021 года.

Осенью этого года в Европе появится новый компактный купе-кроссовер Volkswagen, изначально разработанный бразильским подразделением концерна для стран Южной Америки. На тамошних рынках машина продается под названием Nivus, но для Европы ее переименовали в Taigo. Причина в том, что в Старом Свете названия всех кроссоверов и внедорожников Volkswagen c двигателями внутреннего сгорания начинаются с буквы "Т."

[ + – ] Volkswagen Nivus для стран Южной Америки. Фото: Volkswagen

Официальных снимков серийного Volkswagen Taigo компания пока не предоставила. Составить представление об экстерьере можно только по просочившимся в сеть дизайнерским эскизам. Существенных отличий между "бразильским" и "европейским" кроссоверами не наблюдается. Однако в "оспортивленной" версии R Line (именно она изображена на рисунках) купе-кроссовер Taigo будет выделяться массивными колесным арками, сдвоенными патрубками выхлопной системы и R-шильдиком на радиаторной решетке.

[ + – ] Эскиз Volkswagen Taigo

Европейцам Taigo предложат с бензиновыми турбомоторами, которые, по всей вероятности, будут работать в связке с "роботом" DSG. Его бразильский двойник Nivus, доступен с одним мотором — "турботройкой" 1.0 TSI, которая на бензине выдает 116 л.с., а на этаноле — 128 л.с. Работает мотор в паре с шестиступенчатым "автоматом". Привод — передний. В основе модели лежит модульная платформа MQB, на которой построены новый VW Golf и разработанные бразильским подразделением споркары Virtus GTS и Polo GTS.

Использование "бразильской" агрегатной базы позволяет рассчитывать на доступные цены. Все подробности о новинке появятся ближе к лету, когда должен состояться дебют. Старт продаж в Европе намечен на конец года.

Как сообщал ранее Фокус, серийное производство Volkswagen Taigo наладят на заводе Seat в Барселоне.