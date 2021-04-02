Бюджетний кросовер Volkswagen для Європи отримав ім'я та обриси

Автомобіль буде називатися Taigo і вийде на ринок у другій половині 2021 року.

Восени цього року в Європі з'явиться новий компактний купе-кросовер Volkswagen, спочатку розроблений бразильським підрозділом концерну для країн Південної Америки. На тамтешніх ринках машина продається під назвою Nivus, але для Європи її перейменували в Taigo. Причина у тому, що у Старому Світі назви всіх кросоверів і позашляховиків Volkswagen c двигунами внутрішнього згоряння починаються з літери "Т."

[ + – ] Volkswagen Nivus для країн Південної Америки. Фото: Volkswagen

Офіційних знімків серійного Volkswagen Taigo компанія поки не надала. Скласти уявлення про екстер'єр можна тільки по просочених у мережу дизайнерських ескізах. Істотних відмінностей між "бразильським" і "європейським" кросоверами не спостерігається. Однак в "оспортивленій" версії R Line (саме вона зображена на малюнках) купе-кросовер Taigo виділятиметься масивними колісними арками, здвоєними патрубками вихлопної системи і R-шильдиком на решітці радіатора.

[ + – ] Ескіз Volkswagen Taigo

Європейцям Taigo запропонують з бензиновими турбомоторами, які, цілком імовірно, працюватимуть у зв'язці з "роботом" DSG. Його бразильський двійник Nivus, доступний з одним мотором — "турботрійкою" 1.0 TSI, яка на бензині видає 116 к.с., а на етанолі — 128 к.с. Працює мотор у парі з шестиступінчастим "автоматом". Привід — передній. В основі моделі лежить модульна платформа MQB, на якій побудовані новий VW Golf і розроблені бразильським підрозділом споркари Virtus GTS і Polo GTS.

Використання "бразильської" агрегатної бази дозволяє розраховувати на доступні ціни. Всі подробиці про новинку з'являться ближче до літа, коли повинен відбутися дебют. Старт продажів у Європі призначений на кінець року.

Як повідомляв раніше Фокус, серійне виробництво Volkswagen Taigo налагодять на заводі Seat у Барселоні.