Лексус, Инфинити и Акура. Что объединяет эти бренды? Все они премиум-бренды при давно известных и ценимых марках автомобилей. Чем могут ответить другие производители, например, французские?

Видео тест-драйва

Обзор нового кроссовера DS 3 Crossback

Знакомьтесь, это DS 3 Crossback — новый компактный кроссовер от DS Automobiles, что входит в концерн PSA, который сейчас превратился в автогиганта Stellantis. Второе «детище» после флагмана DS 7 Crossback.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Самые близкие родственники у DS 3 Crossback – это Peugeot 2008 и Opel Mokka (продажи последнего начались в Украине весной 2021). Все они построены на единой платформе CMP.

Кто основные конкуренты DS 3 Crossback

DS 3 Crossback принадлежит к сегменту B-SUV. Основные его конкуренты — Audi Q2 и Mini Countryman. Но ввиду ограниченности рынка сюда можно добавить Mazda CX-30, хоть и не использующую слово «премиум», но вполне удачно конкурирующую в этом сегменте, или Toyota C-HR, которая сильна своими гибридными версиями. При этом конкуренты больше, чем DS 3 Crossback, и уже замахиваются на сегмент C-SUV.

Технические характеристики кроссовера от DS: двигатель, трансмиссия, привод

У нас на тест-драйве ­— компактный кроссовер с передним приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. У автомобиля бензиновый турбированный 3-цилиндровый двигатель объемом 1,2 л. и мощностью 130 л.с.

Вообще же в арсенале у DS 3 Crossback имеются еще варианты с дизельным и бензиновым двигателями, но бензиновый более мощный — 155 л.с. Кроме того, в Украине ждут появления DS 3 E-Tense – полностью электрического кроссовера, но это уже совсем другая история.

Внешность от-кутюр: экстерьер DS 3 Crossback

Производитель понимает, что стиль в этом сегменте – это главное, на что обращают внимание покупатели. Поэтому он постарался сделать максимум, чтобы поразить с первого взгляда именно дизайном.

В DS Automobiles не побоялись сделать что-то новое, не такое, как у всех. И автомобиль действительно привлекает к себе внимание.

В фас DS 3 Crossback выглядит впечатляюще. Автомобиль как будто одет в шлем римского воина. Эффектно смотрится огромная черная решетка радиатора, на которой красуется логотип — привычный в Париже, но все еще редкий в наших краях. Именно за счет массивной передней части машина кажется больше, чем есть на самом деле.

[ + – ] Массивная решетка радиатора DS 3 Crossback визуально увеличивает автомобиль Фото: Татьяна Собченко

Особого внимания заслуживают матричные светодиодные фары с волнистой линией сверху. В них стоят 15 автономных огней, которые включаются и затухают автоматически. Когда камера фиксирует попутные и встречные автомобили, матричные фары как бы вырезают эти авто из светового потока, не слепя водителей.

[ + – ] Матричные фары состоят из трех поворотных модулей для ближнего света и еще одного модуля - для движения

Заметные фишки экстерьера – выдвигающиеся ручки дверей, которые практически не встречаются в этом классе. Здесь стоит система бесключевого доступа, и ручки остаются вровень с дверями до тех пор, пока ключ не окажется на расстоянии 1,5 м от машины.

Еще одна броская черта — оконная линия на задних дверях, которая уходит вверх возле средней стойки.

[ + – ] DS 3 Crossback впечатляет неординарным дизайном

Если Вы хотите персонализировать свой DS 3 Crossback, можно выбрать другой цвет крыши и из девяти предлагаемых вариантов выбрать цвет кузова.

Сзади DS 3 Crossback выглядит не менее эффектно. Объемные светодиодные 3D-фонари соединены полоской с надписью Crossback. А внизу справа располагается двойная хромированная выхлопная труба.

Габариты, вес, клиренс DS 3 Crossback

DS 3 Crossback — автомобиль небольшой и легкий. Он весит всего 1205 кг. Длина – 4118 мм, ширина – 1791 мм, высота – 1534 мм.

Клиренс — 180 мм, что вполне прилично и дает возможность ездить не только по городу. А легкосплавные колесные диски черного цвета 18-го диаметра дополняют образ пусть небольшого, но внедорожника.

[ + – ] У DS 3 Crossback клиренс - 180 мм

Багажник DS 3 Crossback

У багажника вполне приличный объем — 350 л. А вот чего не хватает, это электропривода закрытия багажника. Людям невысокого роста будет сложно ухватиться за выемку, чтобы его закрыть. Мне приходилось дотягиваться до внешней части крышки багажника и тянуть ее.

Интерьер DS 3 Crossback: не такой, как все

Эффектный внешний вид DS 3 Crossback сочетается с таким же эффектным и неординарным интерьером. Когда Вы попадаете внутрь автомобиля, видите перед собой необычную композицию из ромбов. Обратите внимание, что на передней панели кнопки не физические, а сенсорные. При нажатии они не утопают и не щелкают. Хорошо, что они разделены этим ромбовидным дизайном. Единственные физические кнопки здесь – аварийка и кнопка выключения мультимедиа.

[ + – ] В салоне DS 3 Crossback преобладает необычный ромбовидный дизайн [ + – ] В нашей версии стоит дисплей диаметром 10,3 дюйма

Внутри салона Вы чувствуете себя в машине премиум-класса. Здесь преобладает ромбовидный декор. Передняя панель оббита алькантарой – искусственной замшей – с красивыми строчками. Она приятная на ощупь и создает домашнюю, уютную атмосферу.

В нашей версии стоит дисплей диаметром 10,3 дюйма. Меню для меня оказалось сложным, как французский язык, зато есть навигация. За рулем расположена приятная для глаз информативная цифровая панель приборов. Из нестандартных решений: дефлекторы обдува располагаются на дверях, а вот кнопки управлением стеклоподъемниками решили вынести на центральную консоль.

[ + – ] В DS 3 Crossback нестандартное расположение кнопок стеклоподъемников

Передние сидения регулируются механически. У них хорошая боковая поддержка и трехуровневый подогрев.

Зеркала заднего вида с LED-подсветкой, подогревом и автоматически складываются. Есть камера заднего вида.

Какие есть ниши для вещей

Что касается пространства, то впереди довольно просторно для пассажиров. Есть два подстаканника, место для беспроводной зарядки телефона и два USB. Здесь нестандартные карты дверей – ручка расположена высоко, и дверь все время хочется закрыть, потянув за нишу для бутылок. Пространство в центральном подлокотнике небольшое, зато перчаточный ящик огромный.

Простор на втором ряду

Двери второго ряда открываются не очень широко, поэтому садиться трудно, однако это компенсируется тем, что пространства на втором ряду достаточно.

Но красота порой берет верх над практичностью. Помните ту изогнутую линию окон снаружи? Этот стилистический акцент уменьшил задние окна. Из-за этого сзади не очень светло, а модные нынче черный потолок и тонировка стекол создают приглушенную атмосферу.

Как едет новый кроссовер DS

Управляемость и разгонная динамика DS 3 Crossback

Как в городе, так и на трассе наш автомобиль хорош. Он быстро реагирует на движение рулем. У турбированного двигателя хорошая отдача, он экономный, но в то же время шустрый. Мощности 130 л.с. достаточно для того, чтобы кроссовер легко и уверенно разгонялся.

Автомобиль легче основных конкурентов, поэтому он набирает скорость непринужденно. Заявленный разгон до сотни составляет 9,2 с. Для сравнения, у той же Mazda CX-30 при 150 л.с. разгон занимает 10.4 с.

Как работает турбированный мотор

Мне было очень интересно протестировать мотор такого маленького объема, но усиленный турбиной. Как работает турбированный мотор? Выхлопные газы поступают на лопасти турбины, что позволяет подавать в цилиндры под давлением большое количество воздуха. Топливо сгорает быстрее — и увеличивается мощность двигателя. Какие есть плюсы у турбированных двигателей: они экологичнее (топливо сгорает почти полностью), они тише и более мощные.

Какие есть режимы езды

Есть три режима езды: нормал, эко и спорт. Они влияют на настройки коробки передач, двигателя и руля. В режиме эко авто движется плавно и как бы сглаживает реакцию на резкие нажатия на педали. А вот в режиме спорт DS 3 Crossback меня поразил – когда Вы давите на педаль газа, автомобиль как будто отталкивается задними колесами от асфальта, ощутимо быстрее набирая скорость. Рулевое колесо становится тяжелее и автомобиль острее реагирует на повороты руля, коробка-автомат переключается быстрее. Поэтому, если хотите наилучшей отдачи от двигателя, включайте режим спорт.

Какая подвеска на DS 3 Crossback

Неровности дороги вполне по плечу этому небольшому кроссоверу. Большим колесам не страшны ямы, но подвеска немного жестковата. На передней оси у DS установлена подвеска Макферсон, а сзади стоит торсионная балка.

Системы безопасности и помощи в вождении

Есть адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и система экстренного торможения. Есть активная система контроля слепых зон, т.е. автомобиль не просто предупреждает о наличии другого авто в слепой зоне, а еще и подруливает, отводя от опасности.

Шумоизоляция

Помимо того что Вы чувствуете себя в безопасности, в салоне DS 3 Crossback тихо и уютно. Производитель очень хорошо поработал над звукоизоляцией, что позволяет скрыть шумы двигателя и окружающего города.

Какой расход топлива у DS 3 Crossback

Заявленный расход топлива: в городе — 7,4 л., на трассе — 5,3 л., в смешанном цикле — 6,1 л. Всего мы проехали 600 км, стараясь особо не превышать ограничения скорости. Реально у нас получилось 6,8 л в смешанном цикле. Результат достойный уважения, – в моих руках только гибриды показывали цифры ниже.

Как провести тест-драйв DS 3 Crossback

Если Вы хотите протестировать DS 3 Crossback, можно заполнить форму на сайте представительства и выбрать дилера, который предоставит автомобиль. Есть три дилера, которые дают на тест DS 3 Crossback. Они находятся в Киеве, Харькове и Львове.

Мы выбрали для теста дорогу из Киева в Канев, чтобы полюбоваться видами на Днепр с Тарасовой горы.

Комплектации и цены DS 3 Crossback

В Украине DS 3 Crossback с бензиновыми моторами продается сейчас в двух комплектациях. Стоимость автомобиля с двигателем на 130 л.с. – 695500 грн (25500 долларов), а с двигателем на 155 л.с. — 813900 грн (29900 долларов). Сравнить цены и характеристики Вы можете в таблице ниже.

У нас на тесте автомобиль в исполнении Performance Line+ стоимостью 26000 долларов, который прибыл в Украину в лимитированном количестве.

Сравнительная таблица цен и характеристик DS 3 Crossback, доступного в Украине

1.2 PureTech 130 1.5 BlueHDi 130 1.2 PureTech 155 Привод Передний Передний Передний Двигатель Бензиновый турбированный Дизельный Бензиновый турбированный Объем двигателя 1,2 л. 1,5 л. 1,2 л. Мощность двигателя 130 л.с. 130 л.с. 155 л.с. Разгон до 100 км/ч 9,2 с. 9,9 с. 8,2 с. Клиренс 180 мм 180 мм 180 мм Объем багажника 350 л. 350 л. 350 л. Заявленный расход в смешанном цикле 6,1 л/100 км 3,8 л/100 км 6,1 л/100 км Реальный расход в ходе тест-драйва 6,8 л/100 км Максимальная скорость 196 км/ч 195 км/ч 208 км/ч Цена 695 500 грн 747 400-848 600 грн 813 900 грн

Подводим итоги

Минусы

Маленькие окна сзади

Неудобно закрывать багажник

Плюсы

Эксклюзивность как в экстерьере, так и внутри

Цена меньше, чем должен стоить автомобиль такого уровня

Большие красивые колеса

Современные матричные фары

Небольшой расход топлива

Вердикт Фокуса

У DS 3 Crossback есть много достоинств. Но главное преимущество этого автомобиля – его эксклюзивность. Пока в Украине продажи DS только набирают обороты, Вы удивите соседей и друзей неординарной машиной. Его стиль внутри и снаружи – главный аргумент. Не зря в рекламе DS 3 Crossback изображается на фоне Вандомской колонны в Париже. Он действительно обладает французским шармом.

Технические характеристики DS 3 Crossback. Компактный кроссовер в комплектации Performance Line+