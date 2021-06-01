Дизайн Kia Sportage рассекречен до премьеры. Первые фото без камуфляжа

Новый кроссовер засняли на сборочной линии завода в Южной Корее.

Дебют кроссовера Kia Sportage нового поколения состоится уже совсем скоро. Как Фокус сообщал ранее, официальная премьера "шестого" Sportage запланирована на 8 июня. Вчера компания обнародовала несколько тизеров, дающих представление о дизайне новинки, но удержать интригу до назначенной даты не удалось — в Сети появились фотографии новинки без какого-либо камуфляжа.

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На данный момент из-под надзора маркетологов компании "уплыла" только одна фотография, сделанная на конвейера завода, где уже началась сборка нового Kia Sportage. Но и ее достаточно, чтобы получить представление, как новинка выглядит спереди.

Фото: коллаж Фокус

В первую очередь, в глаза бросается изогнутые в форме бумеранга полоски светодиодных ходовых огней, которые заходят на передние крылья и продолжаются вдоль линии капота. Этот элемент — визуализация новой дизайнерской концепции, в которой сработан Sportage. Она получила название Opposites United, что в переводе означает "Противоположности объединены".

Также у нового Kia Sportage сложносочиненные фары и рельефная решетка радиатора с крупными ячейками воздухозаборника. Вмонтированные в передний бампер противотуманки упрятаны за отдельными решетками. А вот боковины кузова имеют достаточно спокойную пластику поверхностей.

[ + – ] Официальный тизер Sportage нового поколения Фото: Kia

Технические характеристики новинки компания пока не раскрывает. Ожидается, что кроссовер, который построен на платформе Hyundai Tucson получит линейку бензиновых и дизельных "турбочетверок" объемом 1,6 литра. В том числе — версия "мягкий гибрид" с 48-вольтовым стартер-генератором. Также ожидается плагин-гибрид с возможностью зарядки от внешней сети: ориентировочно, мощность составит 225 л.с., а батарея будт иметь емкость 14 кВт∙ч, что позволит проезжать на чистом электричестве до 45 км.

Ранее Фокус сообщал, что турбомотор V6 от Kia Stinger GT имплантировали в культовый DeLorean из "Назад в будущее". В результате "машина" времени превратилась в 630-сильный суперкар.

Также мы рассказывали, что закамуфлированный Sportage нового поколения засняли на видео во время ходовых испытаний в Южной Корее. Автомобиль попал в объектив на дорогах общего пользования.