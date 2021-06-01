Май-2021 стал лучшим на авторынке за 8 лет, –"Укравтопром"

Продажи новых легковых автомобилей в Украине растут третий месяц подряд.

Регистрации новых легковых автомобилей в январе – мае текущего года увеличились на треть по сравнению с тем же периодом 2020 года – до 39,6 тыс. единиц, сообщила ассоциация "Укравтопром".

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В мае рост составил 43% в годовом измерении – почти до 8,5 тыс. единиц, что, по данным ассоциации, стало лучшим майским результатом с 2013 года.

При этом по сравнению с апрелем текущего года продажи сократились на 15%

Самой популярной маркой месяца стала Toyota с приростом регистраций на 9% – до 1122 авто, второе место у Renault – 1067 регистраций (на четверть больше), на третьем месте Kia, 629 регистраций (на 6% меньше).

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Больше всего в мае продано автомобилей модели Toyota RAV-4 – 472 единицы.

Свою статистику авторынка опубликовала и компания Auto-Consulting. По ее данным, майские продажи новых легковых авто выросли на 49% к маю прошлого года – до 8714 единиц, но сократились на 10,7% к апрелю-2021.

Среди марок лидерам – Toyota и Renault – принадлежит примерно по 13% рынка, Kia – 7,3%, Skoda – 7,2%, Nissan – 4,9%.

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В целом, по данным компании, в январе – мае продано более 39734 новых автомобилей, что на 34% больше, чем год назад.

"Положительный тренд на украинском авторынке отмечается уже третий месяц, что дает основание ожидать очень неплохие показатели в целом по году", – делает вывод Auto-Consulting.

Напомни, традиционный сезонный рост авторынка в начале весны в этом году оказался рекордным. По данным Auto-Consulting, в марте 2021 года продажи новых легковых автомобилей составили 9 056 единиц, что на 40% больше, чем в феврале, и на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам трех месяцев этого года украинский авторынок вырос на 5,2%.

По данным "Укравтопрома", украинцы в 2020 году зарегистрировали 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, а по данным Auto-Consulting, рынок сократился на 3,3% – до 86 тыс. единиц.