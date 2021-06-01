Травень-2021 став кращим на авторинку за 8 років, — "Укравтопром"

Продажі нових легкових автомобілів в Україні зростають третій місяць поспіль.

Реєстрації нових легкових автомобілів у січні — травні поточного року збільшилися на третину порівняно з тим же періодом 2020 року — до 39,6 тис. одиниць, повідомила асоціація "Укравтопром".

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У травні зростання становить 43% у річному вимірі — майже до 8,5 тис. одиниць, що, за даними асоціації, стало кращим травневим результатом з 2013 року.

При цьому, порівняно з квітнем поточного року, продажі скоротилися на 15%

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota з приростом реєстрацій на 9% — до 1 122 авто, друге місце в Renault — 1067 реєстрацій (на чверть більше), на третьому місці Kia, 629 реєстрацій (на 6% менше).

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Найбільше в травні продано автомобілів моделі Toyota RAV-4 — 472 одиниці.

Свою статистику авторинку опублікувала і компанія Auto-Consulting. За її даними, травневі продажі нових легкових авто зросли на 49% до травня минулого року — до 8714 одиниць, але скоротилися на 10,7% до квітня-2021.

Серед марок лідерам — Toyota і Renault — належить приблизно по 13% ринку, Kia — 7,3%, Skoda — 7,2%, Nissan — 4,9%.

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У цілому, за даними компанії, у січні — травні продано понад 39734 нових автомобілі, що на 34% більше, ніж рік тому.

"Позитивний тренд на українському авторинку помічений уже третій місяць поспіль, що дає підставу очікувати на дуже непогані показники в цілому по року", — робить висновок Auto-Consulting.

Нагадаємо, традиційний сезонний ріст авторинку на початку весни цього року виявився рекордним. За даними Auto-Consulting, у березні 2021 року продажі нових легкових автомобілів становили 9 056 одиниць, що на 40% більше, ніж у лютому, і на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У цілому, за підсумками трьох місяців цього року, український авторинок виріс на 5,2%.

За даними "Укравтопрому", українці у 2020 році зареєстрували 85,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% менше показника 2019 року, а за даними Auto-Consulting, ринок скоротився на 3,3% — до 86 тис. одиниць.