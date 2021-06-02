Столкни машину с обрыва. В США используют автохлам для укрепления берега (видео)

Жители городка Сент-Джозеф в штате Мичиган нашли необычный, но действенный способ остановить береговую эрозию.

Что делать, если вы поселились на берегу озера, а вдоль русла впадающей в него реки построили пристани — но строительство изменило местные природные условия, река изменила свое русло и воды озера стали постепенно размывать берег? В результате ваш дом оказался под угрозой быть смытым в воду…

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В Сент-Джозефе нашли простое и по-американски практичное решение: если обычно машина — это средство передвижения, то старая машина, которая, по сути, уже ничего не стоит — отличный строительный материал для береговой защиты.

Сегодня результат такого использования автохлама помогает поддерживать береговую линию в неизменном виде, ведь с 1960-х годов жители Сент-Джозефа регулярно пускали свои старые машины на укрепление берега. В буквальном смысле: их сталкивали с обрыва в то место, где волны наносили наибольший вред.

В общей сложности 150 автомобилей нашли здесь свое последнее пристанище — и конечно, сегодня в искореженных кузовах уже невозможно узнать те модели, которые помогали людям защитить свои дома. Кстати, кроме автомобилей в качестве строительных "кирпичиков" использовались старые стиральные машины, сушилки, металлические кровати…

Эти места хорошо известны в округе, но туристической достопримечательностью все-таки не стали. На видео ниже можно увидеть, как выглядит этот "технопарк" сегодня.

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