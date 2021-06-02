Зіштовхни машину з обриву. У США використовують автонепотріб для зміцнення берега (відео)

Жителі містечка Сент-Джозеф у штаті Мічиган знайшли незвичайний, але ефективний спосіб зупинити берегову ерозію.

Що робити, якщо ви оселилися на березі озера, а вздовж русла річки, яка впадає в нього, побудували пристані — але будівництво змінило місцеві природні умови, річка змінила своє русло і води озера стали поступово розмивати берег? В результаті ваш будинок опинився під загрозою змивання у воду…

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У Сент-Джозефа знайшли просте і по-американськи практичне рішення: якщо зазвичай машина — це засіб пересування, то стара машина, яка, по суті, вже нічого не вартує — відмінний будівельний матеріал для берегового захисту.

Сьогодні результат такого використання автонепотребу допомагає підтримувати берегову лінію у незмінному вигляді, адже з 1960-х років жителі Сент-Джозефа регулярно пускали свої старі машини на укріплення берега. У буквальному сенсі: їх зіштовхували з обриву в те місце, де хвилі наносили найбільшої шкоди.

Загалом 150 автомобілів знайшли тут свій останній притулок — і, звичайно, сьогодні у спотворених кузовах вже неможливо упізнати ті моделі, які допомагали людям захистити свої будинки. До речі, крім автомобілів як будівельні "цеглини" використовувалися старі пральні машини, сушарки, металеві ліжка…

Ці місця добре відомі в окрузі, але туристичною визначною памʼяткою все ж не стали. На відео нижче можна побачити, як виглядає цей "технопарк" сьогодні.

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