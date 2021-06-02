Автобус на гоночной трассе. Новый Volkswagen Transporter Т7 испытывают на Нюрбургринге

Официальный дебют Transporter Т7 запланирован на текущий год.

В моторном отсеке первых Volkswagen Transporter можно было увидеть 1,1-литровый "боксер" воздушного охлаждения мощностью каких-то 24 л.с. Сегодня совсем другие времена, поэтому для этой модели важны не только вместимость и комфорт, а и ходовые качества.

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Вот почему прототип нового Transporter Т7 испытывают, в том числе, на Нбрбкргринге — гоночной трассе в Германии, где многие европейские автопроизводители оттачивают ездовые качества своих новинок.

Конечно, Transporter Т7 не сравнится в скорости и маневренности с легковушками, но испытания на треке обещают нам выверенный ездовой характер — впрочем, как и в случае с большинством других моделей VW.

Между тем, Volkswagen Transporter, построенный на платформе MQB, по-прежнему будет доступен как в пассажирской, так и в коммерческой версии с цельнометаллическим кузовом.

Колесная формула так же будет доступна в двух вариантах: передний либо полный привод. В моторном отсеке помимо бензиновых и дизельных моторов можно будет увидеть и гибридный энергоблок с 1,4-литровым бензиновым турбомотором и литий-ионным аккумулятором. Суммарная отдача такой системы составит ориентировочно 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Судя по внешности, которую камуфляж изменил не слишком значительно, новый Volkswagen Transporter рисовали явно с оглядкой на актуальный Volkswagen Golf восьмого поколения. Эта же модель стала примером в организации салона: внутри Transporter Т7 можно будет увидеть мультимедиасистему с двумя экранами, а топовые версии будут предлагаться с 10-дюймовым цифровым кластером вместо традиционной панели приборов.

Пока рано говорить о точных сроках официального дебюта, а равно и о ценах. Ориентировочно, Volkswagen Transporter представят ближе к концу текущего года.

Ранее Фокус сообщал, что VW обнародовал дизайн-скетчи нового Multivan T7. Вживую дебют должен состояться уже в июне.

Также мы рассказывали, что у Volkswagen появятся "надсмотрщики" за брендами. Это будут специальные топ-менеджеры для оптимизации операционных расходов внутри компании.