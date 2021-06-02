Автобус на гоночній трасі. Новий Volkswagen Transporter Т7 випробовують на Нюрбургринзі

Офіційний дебют Transporter Т7 запланований на поточний рік.

У моторному відсіку перших Volkswagen Transporter можна було побачити 1,1-літровий "боксер" повітряного охолодження потужністю якихось 24 к.с. Сьогодні зовсім інші часи, тому для цієї моделі важливі не тільки місткість і комфорт, а й ходові якості.

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Ось чому прототип нового Transporter Т7 відчувають, зокрема, на Нюрбургринзі — гоночній трасі в Німеччині, де багато європейських автовиробників відточують їздові якості своїх новинок.

Звичайно, Transporter Т7 не зрівняється у швидкості і маневровості з легковиками, але випробування на треку обіцяють нам вивірений їздовий характер — втім, як і з більшістю інших моделей VW.

Тим часом, Volkswagen Transporter, побудований на платформі MQB, як і раніше буде доступний як у пасажирській, так і в комерційній версії з суцільнометалевим кузовом.

Колісна формула так само буде доступна у двох варіантах: передній або повний привід. У моторному відсіку крім бензинових і дизельних моторів можна буде побачити і гібридний енергоблок з 1,4-літровим бензиновим турбодвигуном і літій-іонним акумулятором. Сумарна віддача такої системи складе орієнтовно 245 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Судячи з зовнішності, яку камуфляж змінив не дуже значно, новий Volkswagen Transporter малювали явно з оглядкою на актуальний Volkswagen Golf восьмого покоління. Ця ж модель стала прикладом в організації салону: всередині Transporter Т7 можна буде побачити мультимедіасистему з двома екранами, а топові версії будуть пропонуватися з 10-дюймовим цифровим кластером замість традиційної панелі приладів.

Поки рано говорити про точні терміни офіційного дебюту, а так само і про ціни. Орієнтовно, Volkswagen Transporter представлять ближче до кінця поточного року.

Раніше Фокус повідомляв, що VW оприлюднив дизайн-скетчі нового Multivan T7. Наживо дебют повинен відбутися вже у червні.

Також ми розповідали, що у Volkswagen зʼявляться "наглядачі" за брендами. Це будуть спеціальні топ-менеджери для оптимізації операційних витрат всередині компанії.