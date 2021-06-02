RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Автобус на гоночній трасі. Новий Volkswagen Transporter Т7 випробовують на Нюрбургринзі

705
VW Transporter Т7 на Нюрбургринзі
VW Transporter Т7 на Нюрбургринзі

Офіційний дебют Transporter Т7 запланований на поточний рік.

У моторному відсіку перших Volkswagen Transporter можна було побачити 1,1-літровий "боксер" повітряного охолодження потужністю якихось 24 к.с. Сьогодні зовсім інші часи, тому для цієї моделі важливі не тільки місткість і комфорт, а й ходові якості.

Ось чому прототип нового Transporter Т7 відчувають, зокрема, на Нюрбургринзі — гоночній трасі в Німеччині, де багато європейських автовиробників відточують їздові якості своїх новинок.

Звичайно, Transporter Т7 не зрівняється у швидкості і маневровості з легковиками, але випробування на треку обіцяють нам вивірений їздовий характер — втім, як і з більшістю інших моделей VW.

Тим часом, Volkswagen Transporter, побудований на платформі MQB, як і раніше буде доступний як у пасажирській, так і в комерційній версії з суцільнометалевим кузовом.

Колісна формула так само буде доступна у двох варіантах: передній або повний привід. У моторному відсіку крім бензинових і дизельних моторів можна буде побачити і гібридний енергоблок з 1,4-літровим бензиновим турбодвигуном і літій-іонним акумулятором. Сумарна віддача такої системи складе орієнтовно 245 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

Судячи з зовнішності, яку камуфляж змінив не дуже значно, новий Volkswagen Transporter малювали явно з оглядкою на актуальний Volkswagen Golf восьмого покоління. Ця ж модель стала прикладом в організації салону: всередині Transporter Т7 можна буде побачити мультимедіасистему з двома екранами, а топові версії будуть пропонуватися з 10-дюймовим цифровим кластером замість традиційної панелі приладів.

Поки рано говорити про точні терміни офіційного дебюту, а так само і про ціни. Орієнтовно, Volkswagen Transporter представлять ближче до кінця поточного року.

Раніше Фокус повідомляв, що VW оприлюднив дизайн-скетчі нового Multivan T7. Наживо дебют повинен відбутися вже у червні.

Також ми розповідали, що у Volkswagen зʼявляться "наглядачі" за брендами. Це будуть спеціальні топ-менеджери для оптимізації операційних витрат всередині компанії.