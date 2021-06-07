Откуда растут ноздри. BMW показала первый концепт 1996 года с огромными ноздрями (видео)

Как выяснилось, впервые нынешний дизайнерский стиль компания опробовала еще 25 лет назад

Если вы думаете, что дизайн BMW сейчас переживает сумасшедшую трансформацию, демонстрируя все большего размера "ноздри" на каждой новой модели, то это ничто по сравнению с изменениями, которые происходили в компании в начале 2000-х годов.

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Помните флагманский седан 7-й серии в кузове E65/E66, представленный в 2001 году? Тот самый, который был создан тогдашним шеф-дизайнером BMW Крисом Бэнглом и запомнился неоднозначным обликом, вызвав волну критики. Сегодня тот автомобиль выглядит и воспринимается более спокойно, а ведь машина могла бы получить еще более радикальный облик — с огромными "ноздрями" на решетке радиатора, которые сегодня мы видим на каждом новом BMW.

[ + – ] Прототип BMW 7-й серии с огромными "ноздрями", построенный в 1996 году

На днях подразделение BMW Classic, отвечающее за поддержание ранее выпущенных машин компании в надлежащем состоянии, показало несколько ранее не виденных автомобилей из своих запасников. И среди них — вот этот прототип 1996 года.

Глядя на него, становится понятно, что концепт-кар BMW Vision iNext, который в 2018 году возвестил о приходе "эпохи ноздрей", не появился из ниоткуда — эксперименты с размером этих фирменных элементов оформления передней части кузова в компании начали ровно 25 лет назад.

[ + – ] Концепт BMW Vision iNext

На видео, опубликованном на ютюб-канале BMW Classic, о технической начинке прототипа 1996 года не рассказывается. Предположительно, автомобиль построен на базе "семерки" серии Е38, которая дебютировала в 1994 году. Какой именно двигатель установлен под капотом, неизвестно.

В этом же видео можно увидеть еще один необычный концепт-кар BMW — кросс-купе с дизайном, поразительно напоминающим спорткар Z4. Ранее Фокус рассказывал об этом автомобиле — это построенный в 2004 году двухдверный вариант концепции SAC (Sports Activity Coupe), которая позже переродилась в серийные купеобразные кроссоверы X6 и X4.

Напомним, на днях компания BMW раскрыла характеристики и цены электрокара BMW i4, включая самую производительную версию i4M50. Цены на i4 в Европе стартуют с 58300 евро.