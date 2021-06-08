Звідки з'явились ніздрі. BMW розсекретила перший концепт 1996 року з величезними ніздрями (відео)

Як з'ясувалося, вперше нинішній дизайнерський стиль компанія випробувала ще 25 років тому.

Якщо ви думаєте, що дизайн BMW зараз переживає божевільну трансформацію, демонструючи все більшого розміру "ніздрі" на кожній новій моделі, то це ніщо порівняно зі змінами, які відбувалися в компанії на початку 2000-х років.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Памʼятаєте флагманський седан 7-ї серії в кузові E65/E66, представлений у 2001 році? Той самий, який був створений тодішнім шеф-дизайнером BMW Крісом Бенглом і запамʼятався неоднозначним виглядом, викликавши хвилю критики. Сьогодні той автомобіль виглядає і сприймається спокійніше, але ж машина могла б отримати ще радикальніший вигляд — з величезними "ніздрями" на решітці радіатора, які сьогодні ми бачимо на кожному новому BMW.

[ + – ] Прототип BMW 7-ї серії з величезними "ніздрями", побудований у 1996 році

Днями підрозділ BMW Classic, що відповідає за підтримання раніше випущених машин компанії у належному стані, показав кілька раніше не бачених автомобілів зі своїх запасників. І серед них — ось цей прототип 1996 року.

Дивлячись на нього, стає зрозуміло, що концепт-кар BMW Vision iNext, який у 2018 році сповістив про прихід "епохи ніздрів", не зʼявився з нізвідки — експерименти з розміром цих фірмових елементів оформлення передньої частини кузова в компанії почали рівно 25 років тому.

[ + – ] Концепт BMW Vision iNext

На відео, опублікованому на Ютюб-каналі BMW Classic, про технічну начинку прототипу 1996 року не розповідається. Імовірно, автомобіль побудований на базі "сімки" серії Е38, яка дебютувала у 1994 році. Який саме двигун встановлений під капотом, невідомо.

У цьому ж відео можна побачити ще один незвичайний концепт-кар BMW — крос-купе з дизайном, який разюче нагадує спорткар Z4. Раніше Фокус розповідав про цей автомобіль — це побудований у 2004 році з двома дверима варіант концепції SAC (Sports Activity Coupe), яка пізніше переродилася в серійні купеподібні кросовери X6 і X4.

Нагадаємо, днями компанія BMW розкрила характеристики і ціни електрокара BMW i4, включаючи саму продуктивну версію i4M50. Ціни на i4 в Європі стартують з 58300 євро.