Сгорели сразу пять. В Китае взорвался электробус, огонь перекинулся на другие машины (видео)

Этот инцидент в очередной раз показывает, что на данный момент электрические транспортные средства с тяговыми аккумуляторами страдают повышенной опасностью возгорания.

В Китае произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели сразу пять электробусов. Инцидент произошел в университетском городке Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая и был заснят камерой видеонаблюдения.

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На кадрах — пять выставленных в ряд электробусов Поначалу ничего не предвещает беды, как вдруг из одного из автобусов начинает валить дым. Почти мгновенно он взрывается огненным шаром. Огонь не только поджигает пару больших мусорных баков поблизости, но и приводит к возгоранию стоящего рядом электробуса. Затем огненный ад охватывает остальные три машины.

Как отмечает South China Morning Post, пожарные команды прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после начала пожара и смогли быстро его потушить. Однако четыре из пяти автобусов были сгорели дотла и только одному из них удалось спастись без серьезных повреждений.

К счастью, во время возгорания и последующего пожара в электробусах не было людей.

Это не первый случай, когда в Китае с электромобилям происходят пожары из-за возгорания тягового аккумулятора. Так, в сентябре прошлого года электрокроссовер BAIC EX360 взорвался огненным шаром после того, как пожарные начали тушить его водой, когда он загорелся во время зарядки батареи.

Ранее Фокус сообщал, что компания Foxconn анонсировала создание "аккумулятора будущего". Производитель начнет испытания твердотельных аккумуляторов к концу 2021 года, а уже в 2024 году планирует начать промышленное производство.