Згоріли відразу п'ять. У Китаї вибухнув електробус, вогонь перекинувся на інші машини (відео)

Цей інцидент укотре показує, що наразі електричні транспортні засоби з тяговими акумуляторами страждають підвищеною небезпекою загоряння.

У Китаї сталася масштабна пожежа, внаслідок якої згоріли відразу пʼять електробусів. Інцидент стався в університетському містечку Гуансі-Чжуанського автономного району на півдні Китаю і був знятий камерою відеоспостереження.

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На кадрах — пʼять виставлених у ряд електробусів. Спочатку нічого не передбачає біди, як раптом з одного з автобусів починає валити дим. За короткий час він вибухає вогненною кулею. Вогонь не тільки підпалює кілька великих сміттєвих баків поблизу, але й призводить до займання електробуса, що стоїть поруч. Потім вогняне пекло охоплює інші три машини.

Як зазначає South China Morning Post, пожежні команди прибули на місце події приблизно через 20 хвилин після початку пожежі й змогли швидко його згасити. Однак чотири з пʼяти автобусів згоріли дотла і тільки одному з них вдалося врятуватися без серйозних ушкоджень.

На щастя, під час займання та подальшої пожежі в електробусі не було людей.

Це не перший випадок, коли в Китаї з електромобілями стаються пожежі через загоряння тягового акумулятора. Так, у вересні минулого року електрокросовер BAIC EX360 вибухнув вогненною кулею після того, як пожежники почали гасити його водою, коли він загорівся під час зарядки батареї.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Foxconn анонсувала створення "акумулятора майбутнього". Виробник почне випробування твердотільних акумуляторів до кінця 2021 року, а вже в 2024 році планує розпочати промислове виробництво.