Новый Mercedes S-Class провалился на испытаниях "лосиный тест" (видео)

Автомобиль не смог выполнить маневр на зачетной скорости 77 км/ч.

Новый Mercedes-Benz S-Class был протестирован журналистами испанского издания km77.com, которое славится своими испытаниями типа "лосиный тест". Этот маневр, также известный как переставка, имитирует объезд внезапно возникшего на дороге препятствия — и является одним из главных элементов испытаний управляемости и активной безопасности автомобиля.

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Прохождение "лосиного теста" начинают с городских скоростей и повторяют с шагом в несколько км/ч до тех пор, пока автомобиль не начнет сбивать конусы. По правилам km77.com, зачетным результатом является выполнение маневра на скорости 77 км/ч.

На тесте побывал полноприводный Mercedes S 400d 4MATIC, который испанцы решили сразу тестировать на максимальной зачетной скорости. Однако несмотря на полный привод и умную пневмоподвеску Airmatic, автомобиль не удалось удержаться на траектории, размеченной конусами.

Не получилось это и после перевода шасси Мерседеса в драйверский режим Sport+, когда подвеска становится жестче с одновременным уменьшением клиренса 17 мм. С такими настройками лучшим результатом успешного выполнения переставки стали 74 км/ч, а вот на 76 км/ч автомобиль снова сбил несколько конусов.

И все же у испанцев нашлось несколько добрых слов в адрес S-Class. Журналисты издания похвалили автомобиль за адекватные реакции в экстренных ситуациях и грамотную работу системы стабилизации.

Напомним: "лосиный тест" — или, если официально, имитация объезда внезапно возникшего на дороге препятствия — является одним из главных элементов испытаний управляемости автомобиля. Прохождение "змейки" начинают с городских скоростей и повторяют с шагом в несколько км/ч до тех пор, пока автомобиль не начнет сбивать конусы.

Название "лосиный тест" появилось в 1997 году, когда на презентации первого поколения Mercedes A-Class шведский журналист при выполнении пересавки перевернул машину. На вопрос, зачем он решил выполнить этот маневр, журналист ответил, что представил, что ему нужно объехать лося. Столкновения с этими животными в скандинавских странах нередки — и это одним из самых опасных ДТП.

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