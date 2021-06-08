Наследство Пэрис Хилтон. Бывший Mercedes знаменитости оказался дорогим в обслуживании (видео)

Обслуживание эксклюзивного суперкара Mercedes SLR McLaren выпуска 2006 года с пробегом менее 34 тысячи км обходится во внушительные суммы.

В середине 2000-х годов Пэрис Хилтон приобрела суперкар Mercedes SLR McLaren, заплатив за автомобиль 463 тысяч долларов. На нем она не раз приезжала на светские вечеринки — в том числе, со своими подругами Бритни Спирс и Линдси Лохан. А недавно эта машина обрела нового владельца, который на аукционе заплатил за нее 180 тысяч. Казалось бы, выгодное приобретение, однако техобслуживание лимитированной модели влетает в копеечку.

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[ + – ] Пэрис Хилтон за рулем своего Mercedes SLR McLaren в компании Бритни Спирс и Линдси Лохан

С одной стороны, за 15 лет 626-сильный автомобиль (под капотом — компрессорный V8) потерял в стоимости почти $300 тысяч. И это при том, что c 2003 по 2009 год в техническом центре McLaren в Уокинге в общей сложности было выпущено 2157 единиц Mercedes SLR McLaren в разных вариантах, хотя Mercedes планировал продать 3500 экземпляров.

С другой — первый же визит нового владельца на сервис показал, что машина требует технических работ, который обойдутся в 20% суммы покупке на аукционе!

Вообще-то, поначалу планировалось просто заменить масло в двигателе (стандартная процедура после покупки любой подержанной машины), однако итоговый счет сервисменов оказался куда более обширным.

[ + – ] Бывший Mercedes SLR McLaren Пэрис Хилтон прибыл на первое техобслуживание после смены владельца

Калькуляция сервисных работ для Mercedes SLR McLaren Пэрис Хилтон

регламентное ТО категории "A Servise" — $2105

установка нового насоса гидроусилителя руля — $2220

установка новой рулевой рейки — $6270

замена одного из колес — $1899

замена аккумулятора на новый оригинальный — $1350

новые газовые упоры дверей — $2500 (за штуку)

новые крепления тормозных магистралей — $1350

новые датчики давления в шинах — $1700

Также в сервисе посоветовали заменить дворники ($105), замок крышки бензобака ($100), форсунки омывателя лобового стекла ($500).

С учетом дополнительных расходов итоговая сумма составила 34 565 долларов. А ведь новый владелец лишь хотел заменить масло… За такие деньги в США можно приобрести новый седан Mercedes A-Класса — еще тысяча долларов останется. А ведь в дальнейшем суперкару Mercedes также понадобится обслуживание. Например, замена колодок для карбон-керамических тормозов обойдется в 3000 долларов, а если попутно менять и диски — то и вовсе придется отдать 20 000 долларов!

[ + – ] Только под капотом сервисные работы (мотор, тормоза, рулевое, аккумулятор) потянули более чем на 13 тысяч долларов

Интересно, во сколько на этом фоне обойдется замена колесных болтов, которые у Mercedes SLR McLaren тоже изнашиваются? Что называется, прочувствуйте на себе, что значит владеть суперкаром. На видео ниже — новый владелец и его товарищ с удивлением осознают калькуляцию расходов по обслуживанию эксклюзивного суперкара.

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