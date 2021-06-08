Разделы
Материалы
Авто

Наследство Пэрис Хилтон. Бывший Mercedes знаменитости оказался дорогим в обслуживании (видео)

45
Пэрис Хилтон Mercedes SLR McLaren
Пэрис Хилтон и ее суперкар Mercedes SLR McLaren

Обслуживание эксклюзивного суперкара Mercedes SLR McLaren выпуска 2006 года с пробегом менее 34 тысячи км обходится во внушительные суммы.

В середине 2000-х годов Пэрис Хилтон приобрела суперкар Mercedes SLR McLaren, заплатив за автомобиль 463 тысяч долларов. На нем она не раз приезжала на светские вечеринки — в том числе, со своими подругами Бритни Спирс и Линдси Лохан. А недавно эта машина обрела нового владельца, который на аукционе заплатил за нее 180 тысяч. Казалось бы, выгодное приобретение, однако техобслуживание лимитированной модели влетает в копеечку.

Пэрис Хилтон за рулем своего Mercedes SLR McLaren в компании Бритни Спирс и Линдси Лохан
Пэрис Хилтон за рулем своего Mercedes SLR McLaren в компании Бритни Спирс и Линдси Лохан

С одной стороны, за 15 лет 626-сильный автомобиль (под капотом — компрессорный V8) потерял в стоимости почти $300 тысяч. И это при том, что c 2003 по 2009 год в техническом центре McLaren в Уокинге в общей сложности было выпущено 2157 единиц Mercedes SLR McLaren в разных вариантах, хотя Mercedes планировал продать 3500 экземпляров.

С другой — первый же визит нового владельца на сервис показал, что машина требует технических работ, который обойдутся в 20% суммы покупке на аукционе!

Вообще-то, поначалу планировалось просто заменить масло в двигателе (стандартная процедура после покупки любой подержанной машины), однако итоговый счет сервисменов оказался куда более обширным.

Бывший Mercedes SLR McLaren Пэрис Хилтон прибыл на первое техобслуживание после смены владельца
Бывший Mercedes SLR McLaren Пэрис Хилтон прибыл на первое техобслуживание после смены владельца

Калькуляция сервисных работ для Mercedes SLR McLaren Пэрис Хилтон

  • регламентное ТО категории "A Servise" — $2105
  • установка нового насоса гидроусилителя руля — $2220
  • установка новой рулевой рейки — $6270
  • замена одного из колес — $1899
  • замена аккумулятора на новый оригинальный — $1350
  • новые газовые упоры дверей — $2500 (за штуку)
  • новые крепления тормозных магистралей — $1350
  • новые датчики давления в шинах — $1700

Также в сервисе посоветовали заменить дворники ($105), замок крышки бензобака ($100), форсунки омывателя лобового стекла ($500).

С учетом дополнительных расходов итоговая сумма составила 34 565 долларов. А ведь новый владелец лишь хотел заменить масло… За такие деньги в США можно приобрести новый седан Mercedes A-Класса — еще тысяча долларов останется. А ведь в дальнейшем суперкару Mercedes также понадобится обслуживание. Например, замена колодок для карбон-керамических тормозов обойдется в 3000 долларов, а если попутно менять и диски — то и вовсе придется отдать 20 000 долларов!

Только под капотом сервисные работы (мотор, тормоза, рулевое, аккумулятор) потянули более чем на 13 тысяч долларов
Только под капотом сервисные работы (мотор, тормоза, рулевое, аккумулятор) потянули более чем на 13 тысяч долларов

Интересно, во сколько на этом фоне обойдется замена колесных болтов, которые у Mercedes SLR McLaren тоже изнашиваются? Что называется, прочувствуйте на себе, что значит владеть суперкаром. На видео ниже — новый владелец и его товарищ с удивлением осознают калькуляцию расходов по обслуживанию эксклюзивного суперкара.

Ранее Фокус сообщал, что Bugatti официально представила построенный в единственном экземпляре гиперкар La Voiture Noire. В компании автомобиль назвали "захватывающей дух скульптурой идеальной формы".

Также мы рассказывали о первом электрическом гиперкаре Rimac Nevera, который комплектуют четырьмя моторами общей мощностью 1914 л.с. Первые машины компания обещает доставить клиентам уже в этом году, а стоимость Nevera составляет 2 миллиона долларов.