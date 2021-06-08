Спадщина Періс Хілтон. Колишній Mercedes знаменитості виявився дорогим в обслуговуванні (відео)

Обслуговування ексклюзивного суперкара Mercedes SLR McLaren випуску 2006 року з пробігом менше 34 тисячі км обходиться в значні суми.

В середині 2000-х років Періс Хілтон придбала суперкар Mercedes SLR McLaren, заплативши за автомобіль 463 тисяч доларів. На ньому вона не раз приїжджала на світські вечірки — зокрема, зі своїми подругами Брітні Спірс і Ліндсі Лохан. А недавно ця машина знайшла нового власника, який на аукціоні заплатив за неї 180 тисяч. Здавалося б, вигідне придбання, проте техобслуговування лімітованої моделі влітає в копієчку.

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[ + – ] Періс Хілтон за кермом свого Mercedes SLR McLaren в компанії Брітні Спірс і Ліндсі Лохан

З одного боку, за 15 років 626-сильний автомобіль (під капотом — компресорний V8) втратив у вартості майже $300 тисяч. І це при тому, що c 2003 по 2009 рік у технічному центрі McLaren в Уокінгу загалом було випущено 2157 одиниць Mercedes SLR McLaren в різних варіантах, хоча Mercedes планував продати 3500 екземплярів.

З іншого — перший же візит нового власника на сервіс показав, що машина вимагає технічних робіт, який обійдуться у 20% суми купівлі на аукціоні!

Взагалі-то, спочатку планувалося просто замінити масло в двигуні (стандартна процедура після покупки будь-старої машини), однак підсумковий рахунок сервісменів виявився набагато більшим.

[ + – ] Колишній Mercedes SLR McLaren Періс Хілтон прибув на перше техобслуговування після зміни власника

Калькуляція сервісних робіт для Mercedes SLR McLaren Періс Хілтон

регламентне ТО категорії "A Servise" — $2105

установка нового насоса гідропідсилювача керма — $2220

установка нової кермової рейки — $6270

заміна одного з коліс — $1899

заміна акумулятора на новий оригінальний — $1350.

нові газові упори дверей — $2500 (за штуку)

нові кріплення гальмівних магістралей — $1350.

нові датчики тиску в шинах — $1700.

Також в сервісі порадили замінити двірники ($105), замок кришки бензобака ($100), форсунки омивача лобового скла ($500).

З урахуванням додаткових витрат підсумкова сума склала 34 565 доларів. Але ж новий власник лише хотів замінити масло… За такі гроші в США можна придбати новий седан Mercedes A-Класу — ще тисяча доларів залишиться. А адже в майбутньому суперкару Mercedes також знадобиться обслуговування. Наприклад, заміна колодок для карбон-керамічних гальм обійдеться у 3000 доларів, а якщо попутно міняти і диски — то і зовсім доведеться віддати 20 000 доларів!

[ + – ] Тільки під капотом сервісні роботи (мотор, гальма, кермо, акумулятор) потягнули більше ніж на 13 тисяч доларів

Цікаво, у скільки на цьому тлі обійдеться заміна колісних болтів, які у Mercedes SLR McLaren теж зношуються? Що називається, відчуйте на собі, що означає володіти суперкаром. На відео нижче — новий власник і його товариш з подивом усвідомлюють калькуляцію витрат з обслуговування ексклюзивного суперкара.

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