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Первый болид Михаэля Шумахера в Формуле 1 выставлен на продажу

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Михаэль Шумахер Jordan 191
Михаэль Шумахер за рулем Jordan 191

Цена за уникальный исторический Jordan 191 составляет 1,25 млн евро.

Компания Speedmaster Cars, специализирующаяся на продаже и обслуживании исторических и винтажных автомобилей, выставила на продажу исключительную машину — гоночный болид Jordan 191, на котором легендарный Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1.

Jordan 191 Михаэля Шумахера, который выставлен на продажу
Jordan 191 Михаэля Шумахера, который выставлен на продажу

Причем речь идет о шасси №191-6 — том самом экземпляре, за рулем которого будущий семикратный чемпион Ф1 участвовал в первой в своей жизни тренировке в "Королевских гонках". Это один из семи построенных экземпляров Jordan 191 и один из двух, которыми управлял Шумахер, выступая за команду.

Михаэль Шумахер за рулем Jordan 191
Михаэль Шумахер за рулем Jordan 191

Дебютировав в Формуле 1 на Гран При Бельгии 1991 года, немец заменил в команде Jordan бельгийца Бертрана Гашо, попавшего в тюрьму из-за конфликта с таксистом. На гонку команда привезла три шасси — 191-5, 191-6 и запасное 191-4. Шумахер, никогда раньше не пилотировавший Jordan 191, сел в болид №5, чтобы проехать первые незачетные круги по трассе, и сразу же опередил своего более опытного напарника Андреа Де Чезариса.

Михаэль Шумахер на стартовой решетке Гран При Бельгии 1991 года
Михаэль Шумахер на стартовой решетке Гран При Бельгии 1991 года

Итальянец решил, что с его машиной машиной проблемы, и пересел с болида №6 на №4. Шумахер же сел за руль шасси №6 и показал восьмое время в первой свободной практике, превзойти которое Де Чезарис так и не смог.

В квалификации Михаэль и вовсе сотворил сенсацию, показав седьмой результат. Гонка обещала быть очень яркой, однако уже на первом круге пилот сошел из-за отказа сцепления.

Первый поворот гонки Гран При Бельгии 1991 года. Шумахер (крайний слева) уже пробился на пятое место, однако через несколько поворотов его машина остановится из-за отказа сцепления
Первый поворот гонки Гран При Бельгии 1991 года. Шумахер (крайний слева) уже пробился на пятое место, однако через несколько поворотов его машина остановится из-за отказа сцепления

После единственной гонки за Jordan немец перешел в команду Benetton, с которой в 1994-95 годах выиграл два чемпионских титула в "Королевских гонках". Дальше последовал переход в Ferrari, где Михаэль завоевал еще пять титулов. Последняя гонка Шумахера в Формуле 1 состоялась в 2012 году.

Михаэль Шумахер в паддоке Гран При Бельгии 1991
Михаэль Шумахер в паддоке Гран При Бельгии 1991

Напомним, сейчас легендарный спортсмен уже несколько лет находится в коме после того, как в декабре 2013 года получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах. В СМИ периодически появляются новости, что состояние Шумахера улучшилось, однако на данный момент нет официально подтвержденной информации о выходе спортсмена из комы.

Что до текущего состояния его первого формульного болида, то нынешний владелец Jordan 191 утверждает, что машина своевременно обслуживалась и по-прежнему может развивать 320 км/ч как и 20 лет назад.

После сезона 1991 года экземпляр №191-6 был продан в частную коллекцию, где оставался до 2005 года, а затем участвовал в исторических гонках серии Boss F1 и несколько раз появлялся на Фестивале скорости в Гудвуде.

Заявленная цена составляет 1,25 млн фунтов стерлингов — совсем немного, учитывая историческую ценность болида.

Ранее Фокус сообщал, что Гран При Азербайджана текущего сезона Формулы 1 завершился с совершенно неожиданным результатом. Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хемилтон не заработали очков, а победил партнер Ферстапенна по Red Bull Серхио Перес.