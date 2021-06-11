Первый болид Михаэля Шумахера в Формуле 1 выставлен на продажу

Цена за уникальный исторический Jordan 191 составляет 1,25 млн евро.

Компания Speedmaster Cars, специализирующаяся на продаже и обслуживании исторических и винтажных автомобилей, выставила на продажу исключительную машину — гоночный болид Jordan 191, на котором легендарный Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле 1.

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[ + – ] Jordan 191 Михаэля Шумахера, который выставлен на продажу

Причем речь идет о шасси №191-6 — том самом экземпляре, за рулем которого будущий семикратный чемпион Ф1 участвовал в первой в своей жизни тренировке в "Королевских гонках". Это один из семи построенных экземпляров Jordan 191 и один из двух, которыми управлял Шумахер, выступая за команду.

[ + – ] Михаэль Шумахер за рулем Jordan 191

Дебютировав в Формуле 1 на Гран При Бельгии 1991 года, немец заменил в команде Jordan бельгийца Бертрана Гашо, попавшего в тюрьму из-за конфликта с таксистом. На гонку команда привезла три шасси — 191-5, 191-6 и запасное 191-4. Шумахер, никогда раньше не пилотировавший Jordan 191, сел в болид №5, чтобы проехать первые незачетные круги по трассе, и сразу же опередил своего более опытного напарника Андреа Де Чезариса.

[ + – ] Михаэль Шумахер на стартовой решетке Гран При Бельгии 1991 года

Итальянец решил, что с его машиной машиной проблемы, и пересел с болида №6 на №4. Шумахер же сел за руль шасси №6 и показал восьмое время в первой свободной практике, превзойти которое Де Чезарис так и не смог.

В квалификации Михаэль и вовсе сотворил сенсацию, показав седьмой результат. Гонка обещала быть очень яркой, однако уже на первом круге пилот сошел из-за отказа сцепления.

[ + – ] Первый поворот гонки Гран При Бельгии 1991 года. Шумахер (крайний слева) уже пробился на пятое место, однако через несколько поворотов его машина остановится из-за отказа сцепления

После единственной гонки за Jordan немец перешел в команду Benetton, с которой в 1994-95 годах выиграл два чемпионских титула в "Королевских гонках". Дальше последовал переход в Ferrari, где Михаэль завоевал еще пять титулов. Последняя гонка Шумахера в Формуле 1 состоялась в 2012 году.

[ + – ] Михаэль Шумахер в паддоке Гран При Бельгии 1991

Напомним, сейчас легендарный спортсмен уже несколько лет находится в коме после того, как в декабре 2013 года получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах. В СМИ периодически появляются новости, что состояние Шумахера улучшилось, однако на данный момент нет официально подтвержденной информации о выходе спортсмена из комы.

Что до текущего состояния его первого формульного болида, то нынешний владелец Jordan 191 утверждает, что машина своевременно обслуживалась и по-прежнему может развивать 320 км/ч как и 20 лет назад.

После сезона 1991 года экземпляр №191-6 был продан в частную коллекцию, где оставался до 2005 года, а затем участвовал в исторических гонках серии Boss F1 и несколько раз появлялся на Фестивале скорости в Гудвуде.

Заявленная цена составляет 1,25 млн фунтов стерлингов — совсем немного, учитывая историческую ценность болида.

Ранее Фокус сообщал, что Гран При Азербайджана текущего сезона Формулы 1 завершился с совершенно неожиданным результатом. Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хемилтон не заработали очков, а победил партнер Ферстапенна по Red Bull Серхио Перес.