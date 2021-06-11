Перший болід Міхаеля Шумахера у Формулі 1 виставлений на продаж

Ціна за унікальний історичний Jordan 191 становить 1,25 млн євро.

Компанія Speedmaster Cars, що спеціалізується на продажі та обслуговуванні історичних і вантажних автомобілів, виставила на продаж виняткову машину — гоночний болід Jordan 191, на якому легендарний Міхаель Шумахер дебютував у Формулі 1.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Jordan 191 Міхаеля Шумахера, який виставлений на продаж

До того ж йдеться про шасі №191-6 — той самий екземпляр, за кермом якого майбутній семиразовий чемпіон Ф1 брав участь у першому у своєму житті тренуванні в "Королівських гонках". Це один з семи побудованих примірників Jordan 191 і один з двох, якими керував Шумахер, виступаючи за команду.

[ + – ] Міхаель Шумахер за кермом Jordan 191

Дебютувавши в Формулі 1 на Гран Прі Бельгії 1991 року, німець замінив у команді Jordan бельгійця Бертрана Гашо, який потрапив до в'язниці через конфлікт з таксистом. На гонку команда привезла три шасі — 191-5, 191-6 і запасне 191-4. Шумахер, який ніколи раніше не пілотував Jordan 191, сів у болід №5, щоб проїхати перші незараховні кола по трасі, і відразу ж випередив свого досвідченішого напарника Андреа Де Чезаріса.

[ + – ] Міхаель Шумахер на стартовій решітці Гран Прі Бельгії 1991 року

Італієць вирішив, що з його машиною машиною проблеми, і пересів з боліда №6 на №4. Шумахер же сів за кермо шасі №6 і показав восьмий час у першій вільній практиці, перевершити який Де Чезаріс так і не зміг.

У кваліфікації Міхаель і зовсім створив сенсацію, показавши сьомий результат. Гонка обіцяла бути дуже яскравою, проте вже на першому колі пілот зійшов через відмову зчеплення.

[ + – ] Перший поворот гонки Гран Прі Бельгії 1991 року. Шумахер (крайній зліва) вже пробився на п'яте місце, однак через кілька поворотів його машина зупиниться через відмову зчеплення

Після єдиною гонки за Jordan німець перейшов в команду Benetton, з якою у 1994-95 роках виграв два чемпіонські титули в "Королівських гонках". Далі був перехід у Ferrari, де Міхаель завоював ще п'ять титулів. Остання гонка Шумахера у Формулі 1 відбулася у 2012 році.

[ + – ] Міхаель Шумахер в паддоку Гран Прі Бельгії 1991

Нагадаємо, зараз легендарний спортсмен вже кілька років перебуває в комі після того, як в грудні 2013 року одержав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах. У ЗМІ періодично з'являються новини, що стан Шумахера покращився, однак зараз немає офіційно підтвердженої інформації про вихід спортсмена з коми.

Щодо поточного стану його першого формульного боліда, то нинішній власник Jordan 191 стверджує, що машина вчасно обслуговувалася і як і раніше може розвивати 320 км/год як і 20 років тому.

Після сезону 1991 року екземпляр №191-6 продали у приватну колекцію, де він залишався до 2005 року, а потім брав участь в історичних гонках серії Boss F1 і кілька разів з'являвся на Фестивалі швидкості в Гудвуді.

Заявлена ціна складає 1,25 млн фунтів стерлінгів — зовсім небагато, враховуючи історичну цінність боліда.

Раніше Фокус повідомляв, що Гран Прі Азербайджану поточного сезону Формули 1 завершився з абсолютно несподіваним результатом. Лідери чемпіонату Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон не отримали очок, а переміг партнер Ферстапенна по Red Bull Серхіо Перес.