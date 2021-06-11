Перший болід Міхаеля Шумахера у Формулі 1 виставлений на продаж
Ціна за унікальний історичний Jordan 191 становить 1,25 млн євро.
Компанія Speedmaster Cars, що спеціалізується на продажі та обслуговуванні історичних і вантажних автомобілів, виставила на продаж виняткову машину — гоночний болід Jordan 191, на якому легендарний Міхаель Шумахер дебютував у Формулі 1.
До того ж йдеться про шасі №191-6 — той самий екземпляр, за кермом якого майбутній семиразовий чемпіон Ф1 брав участь у першому у своєму житті тренуванні в "Королівських гонках". Це один з семи побудованих примірників Jordan 191 і один з двох, якими керував Шумахер, виступаючи за команду.
Дебютувавши в Формулі 1 на Гран Прі Бельгії 1991 року, німець замінив у команді Jordan бельгійця Бертрана Гашо, який потрапив до в'язниці через конфлікт з таксистом. На гонку команда привезла три шасі — 191-5, 191-6 і запасне 191-4. Шумахер, який ніколи раніше не пілотував Jordan 191, сів у болід №5, щоб проїхати перші незараховні кола по трасі, і відразу ж випередив свого досвідченішого напарника Андреа Де Чезаріса.
Італієць вирішив, що з його машиною машиною проблеми, і пересів з боліда №6 на №4. Шумахер же сів за кермо шасі №6 і показав восьмий час у першій вільній практиці, перевершити який Де Чезаріс так і не зміг.
У кваліфікації Міхаель і зовсім створив сенсацію, показавши сьомий результат. Гонка обіцяла бути дуже яскравою, проте вже на першому колі пілот зійшов через відмову зчеплення.
Після єдиною гонки за Jordan німець перейшов в команду Benetton, з якою у 1994-95 роках виграв два чемпіонські титули в "Королівських гонках". Далі був перехід у Ferrari, де Міхаель завоював ще п'ять титулів. Остання гонка Шумахера у Формулі 1 відбулася у 2012 році.
Нагадаємо, зараз легендарний спортсмен вже кілька років перебуває в комі після того, як в грудні 2013 року одержав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в Альпах. У ЗМІ періодично з'являються новини, що стан Шумахера покращився, однак зараз немає офіційно підтвердженої інформації про вихід спортсмена з коми.
Щодо поточного стану його першого формульного боліда, то нинішній власник Jordan 191 стверджує, що машина вчасно обслуговувалася і як і раніше може розвивати 320 км/год як і 20 років тому.
Після сезону 1991 року екземпляр №191-6 продали у приватну колекцію, де він залишався до 2005 року, а потім брав участь в історичних гонках серії Boss F1 і кілька разів з'являвся на Фестивалі швидкості в Гудвуді.
Заявлена ціна складає 1,25 млн фунтів стерлінгів — зовсім небагато, враховуючи історичну цінність боліда.
Раніше Фокус повідомляв, що Гран Прі Азербайджану поточного сезону Формули 1 завершився з абсолютно несподіваним результатом. Лідери чемпіонату Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон не отримали очок, а переміг партнер Ферстапенна по Red Bull Серхіо Перес.