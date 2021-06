Триллер в Баку. На Гран При Азербайджана Ферстаппен разбил машину, Хэмилтон вылетел с трассы (видео)

Гран При Азербайджана завершился с совершенно неожиданным результатом: лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон потерпели неудачу, а выиграл второй пилот Red Bull — Серхио Перес.

Гран При Азербайджана, прошедшее на городской трассе в Баку, выдалось богатым на события. В субботу в квалификации первенствовал пилот Ferrari Шарль Леклер, завоевав второй поул подряд после Монако, а рядом с ним стартовал Льюис Хэмиотон из Mercedes-AMG. Ну а лидер чемпионата Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, квалифицировался третьим.

В нынешнем сезоне форма Ferrari в гонках оставляет желать лучшего, поэтому основная борьба ожидалась между Хэмилтоном и Ферстпаппеном. Для последнего было жизненно важно повторить успех после победы на предыдущем этапе в Монако, чтобы закрепить лидерство в чемпионате.

[ + – ] Пилоты Red Bull лидирую в гонке, 36 круг

И действительно, Леклер, выигравший старт, быстро уступил первую позицию Хэмилтону, а через несколько кругов его обогнал и Макс. После планового пит-стопа нидерландский пилот смог выехать на трассу впереди британца. Более того — гонщика Mercedes опережает и второй пилот Red Bull Серхио Перес.

В дальнейшем эта троица следовала впереди пелотона с минимальным отставанием друг от друга. Диспозиция была ясна как день: Ферстаппену необходимо ехать в максимально быстром темпе, а Перес, прикрывая тылы лидера Red Bull, должен не пропустить вперед Хэмилтона.

[ + – ] За пять кругов до финиша лидер гонки Ферстаппен разбивает машину...

Все шло к победе Ферстаппена, который уверенно лидировал, как вдруг за пять кругов до финиша он разбивает машину на стартовой прямой! Автомобиль ударился носом об отбойник, но сам пилот не пострадал. Причиной аварии стал прокол задней левой шины, взорвавшейся на полном ходу.

[ + – ] Макс Ферстапеен в ярости пинает взорвавшуюся шину после схода с дистанции

Ниже — видео аварии Макса Ферстаппена на Гран При Азербайджана 2021.

Интересно, что ранее, на 31 круге, также из-за лопнувшей шины разбил машину пилот Aston Martin Лэнс Стролл. Но если тогда на трассу выехал пейс-кар, чтобы убрать обломки болида, после чего гонка возобновилась, то теперь судьи выбросили красные флаги: приостановка гонки!

Это сделали для того чтобы все пилоты смогли заменить шины по соображениям безопасности — после второго инцидента с шинами иного выхода не было.

Перед тем как гонщики вновь выстроились на стартовой решетке для рестарта, было объявлено, что гонка будет продолжаться всего два круга.

Загораются огни стартового светофора, Перес и Хэмилтон разгоняются бок о бок — и перед первым поворотом британец перетормаживает и вылетает с трассы! Лидером становится Серхио Перес, а следом за ним следует пилот Aston Martin Себястьян Феттель.

Ниже — реакция босса Mercedec-AMG Тотто Вольфа на вылет Хэмилтона.

From to 🤩 to 😱 in seconds. It's been an emotional rollercoaster this weekend, Team. pic.twitter.com/NQAAb8rkjJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 6, 2021

В таком порядке они и финишировали. Для Переса это первая победа за Red Bull, а для Феттеля — первый подиум в Aston Martin. Третьим финишировал Пьер гасли из AlphaTauri. Невероятная гонка!

Победа Переса позволила ему подняться на третье место в общем зачете чемпионата, а лидирует по-прежнему Ферстаппен с минимальным преимуществом в 4 очка над идущим вторым Хэмилтоном.

[ + – ] Самые яркие моменты Гран При Азербайджана 2021

Первая пятерка пилотов в чемпионате. Личный зачет

Макс Ферстаппен (Red Bull) — 105 очков Льюис Хэмилтон (Mercedes-AMG) — 101 очко Cерхио Перес (Red Bull) — 69 очков Ландо Норрис (McLaren) — 66 очков Шарль Леклер (Ferrari) — 52 очка

Напомни, ранее было объявлено, что Гран При Сингапура отменен из-за коронавируса. На данный момент еще не принято решение, какой этап будет проведен на замену отмененному.