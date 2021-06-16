Проект Зевс. Land Rover начал испытания водородного Defender (видео)

Перспективный Defender, создаваемый в рамках программы Project Zeus, оснащен силовой установкой на топливных элементах FCEV.

В Land Rover объявили о начале активной фазы разработки версии внедорожника Defender на водородных топливных элементах FCEV. Проект под названием Project Zeus (то есть Зевс), частично финансируемый британским правительством, был запущен в прошлом году, а теперь водородный прототип Defender вышел на испытания.

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Тесты проходят в Великобритании и будут включать испытания на проходимость, запас хода и топливную экономичность. Какие-либо технические характеристики опытной машины Land Rover не сообщает, зато известно, что партнерами в проекте стали компании Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems и UK Battery Industrialization Center.

[ + – ] Прототип Land Rover Defender FCEV на дорогах Великобритании

Ожидать появления Дефендера на топливных элементах уже в этом поколении внедорожника не стоит. Более того — на данный момент компания не приняла окончательного решения, пойдет ли в серийное производство такой автомобиль.

Тем не менее, в Land Rover отмечают, что водородные электромобили заправляются быстрее, чем длится зарядка батарейных электромобилей, а и их запас хода менее зависим от снижения температуры до минусовых отметок.

"Project Zeus поможет достичь к 2039 году нулевых выбросов углекислого газа автомобилями Land Rover", — отмечает глава отделения водородных технологий компании Ральф Клэг.

[ + – ] Схема силовой установки на топливных элементах Land Rover FCEV

В текущем семействе Land Rover Defender есть подзаряжаемый гибрид P400e, который в электрическом режиме может проехать около 40 км. Ближайшими пополнениями гаммы ожидаются трехрядная версия и "заряженный" вариант для конкуренции с Mercedes-AMG G 63.

Напомним, в соответствии с фирменной стратегией Reimagine, обнародованной в февраля 2021-го, компания Land Rover в ближайшие пять лет выпустит на рынок шесть новых электрических моделей. Первая из них запланирована в 2024 году.

Ранее Фокус тестировал Land Rover Defender нового поколения. Машина отличается сочетанием комфорта и новых технологий с выдающимися внедорожными способностями.