Проект Зевс. Land Rover почав випробування водневого Defender (відео)

Перспективний Defender, створюваний у межах програми Project Zeus, оснащений силовою установкою на паливних елементах FCEV.

В Land Rover оголосили про початок активної фази розробки версії позашляховика Defender на водневих паливних елементах FCEV. Проект під назвою Project Zeus (тобто Зевс), частково фінансований британським урядом, був запущений минулого року, а тепер водневий прототип Defender вийшов на випробування.

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Тести проходять у Великобританії і включатимуть випробування на прохідність, запас ходу і паливну економічність. Будь-які технічні характеристики дослідної машини Land Rover не повідомляє, зате відомо, що партнерами у проекті стали компанії Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems і UK Battery Industrialization Center.

[ + – ] Прототип Land Rover Defender FCEV на дорогах Великобританії

Очікувати появи Дефендера на паливних елементах уже в цьому поколінні позашляховика не варто. Більше того — поки компанія не прийняла остаточного рішення, чи піде в серійне виробництво такий автомобіль.

Проте, в Land Rover зазначають, що водневі електромобілі заправляються швидше, ніж триває зарядка батарейних електромобілів, та й їх запас ходу менш залежний від зниження температури до мінусових позначок.

"Project Zeus допоможе досягти до 2039 році нульових викидів вуглекислого газу автомобілями Land Rover", — зазначає глава відділення водневих технологій компанії Ральф Клег.

[ + – ] Схема силової установки на паливних елементах Land Rover FCEV

У поточному сімействі Land Rover Defender є заряджуваний гібрид P400e, який в електричному режимі може проїхати близько 40 км. Найближчими поповненнями гами очікуються трирядна версія і "заряджений" варіант для конкуренції з Mercedes-AMG G 63.

Нагадаємо, відповідно до фірмової стратегії Reimagine, оприлюдненої в лютому 2021-го, компанія Land Rover за найближчі пʼять років випустить на ринок шість нових електричних моделей. Перша з них запланована у 2024 році.

Раніше Фокус тестував Land Rover Defender нового покоління. Машина відрізняється поєднанням комфорту і нових технологій зі значними позашляховими здібностями.