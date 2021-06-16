Флагманский JAC J7 выходит на рынок Украины по цене менее $20 тысяч

Новинка предложена с единственным бензиновым турбомотором 1.5 в вариантах с "механикой" и вариатором.

Ранее китайский бренд JAC был представлен на украинском автомобильном рынке преимущественно кроссоверами, пикапами и легкой коммерческой техников. Теперь же компания выводит классическую легковую модель — лифтбек J7. Автомобиль поступит в продажу уже в июне, также объявлены цены.

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В разработке J7 китайцам помогал концерн VW, а по дизайну это одна из лучших моделей бренда за последние годы. Длина лифтбека составляет 4772 мм, колесная база — 2760 мм, а ширина и высота — 1820 мм и 1492 мм. Масса в снаряженном состоянии — от 1432 до 1400 кг в зависимости от модификации.

Благодаря силуэту с покатой крышей и проработанной аэродинамикой коэффициент сопротивления воздуху равен 0,29. Объем багажника — от 540 до 1650 литров.

Автомобиль оснащается безальтернативным бензиновым мотором 1.5 с турбонаддувом, развивающим 150 л.с. и 210 Нм. Покупатель может выбирать лишь трансмиссию — шестиступенчатая "механика" или вариатор CVT. Максимальная скорость — 170 км/ч.

В список оснащения включены светодиодные фары и дневные ходовые огни, а также наружные зеркала с электроприводом и обогревом. Кроме того, доступны USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая приборная панель с диагональю 7 дюймов и мультимедийной системой с вертикальным 10,4-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. В топ-комплектации есть кожаный салон, спортивные кресла, подсветка салона и климат-контроль.

Цена на JAC J7 стартуют с отметки 489 тысяч гривен с учетом акционного предложения. В пересчете это чуть больше 18 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит машину с "механикой" в базовой комплектации Comfort, а вариаторный J7 в исполнении Luxury обойдется в 529 тысяч (19,6 тысяч долларов).

Ранее Фокус тестировал кроссовер JAC S3. Бюджетный городской кроссовер привлекает просторным салоном и хорошим обзором, но отличается неторопливым мотором.