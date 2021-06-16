Флагманський JAC J7 виходить на ринок України за ціною менше $20 тисяч

Новинка запропонована з єдиним бензиновим турбомотором 1.5 у варіантах із "механікою" і варіатором.

Раніше китайський бренд JAC був представлений на українському автомобільному ринку переважно кросоверами, пікапами і легкою комерційною техніків. Тепер же компанія виводить класичну легкову модель — ліфтбек J7. Автомобіль надійде в продаж вже в червні, також оголошені ціни.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У розробці J7 китайцям допомагав концерн VW, а за дизайном це одна з кращих моделей бренду за останні роки. Довжина ліфтбека становить 4 772 мм, колісна база — 2 760 мм, а ширина та висота — 1 820 мм і 1 492 мм. Маса в спорядженому стані — від 1 432 до 1 400 кг залежно від модифікації.

Завдяки силуету з похилим дахом і пропрацьованою аеродинамікою коефіцієнт опору повітрю дорівнює 0,29. Обсяг багажника — від 540 до 1 650 літрів.

Автомобіль оснащується безальтернативним бензиновим мотором 1.5 з турбонаддувом, що розвиває 150 к. с. і 210 Нм. Покупець може вибирати лише трансмісію — шестиступінчаста "механіка" або варіатор CVT. Максимальна швидкість — 170 км/год.

До списку оснащення додані світлодіодні фари та денні ходові вогні, а також зовнішні дзеркала з електроприводом й обігрівом. Крім того, доступні USB-розʼєми для передніх і задніх пасажирів, цифрова приладова панель з діагоналлю 7 дюймів і мультимедійною системою з вертикальним 10,4-дюймовим екраном і підтримкою Android Auto й Apple Carplay. У топ-комплектації є шкіряний салон, спортивні крісла, підсвічування салону та клімат-контроль.

Ціни на JAC J7 стартують з позначки 489 тисяч гривень з урахуванням акційної пропозиції. У перерахунку це трохи більше 18 тисяч доларів. За ці гроші покупець отримає машину з "механікою" в базовій комплектації Comfort, а варіаторний J7 у виконанні Luxury коштуватиме 529 тисяч (19,6 тисяч доларів).

Раніше Фокус тестував кросовер JAC S3. Бюджетний міський кросовер привертає просторим салоном і гарним оглядом, але відрізняється неквапливим мотором.