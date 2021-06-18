Range Rover Evoque обзавелся длиннобазной версией

Range Rover Evoque L предназначен исключительно для рынка Китая.

На проходящем в китайском Чунцине представлен Range Rover Evoque L — удлиненная версия Эвока с растянутой на 160 мм базой. Автомобиль создан под запросы местных покупателей, тяготеющих к простору на задних сиденьях, и будет продаваться исключительно в Поднебесной.

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Причем "длинный" Эвок полностью заменит стандартную пятидверку. С колесной базой 2841 мм новинка заметно превосходит даже родственный Land Rover Discovery Sport, у которого расстояние между осями составляет 2741 мм. В остальном дизайн Evoque L не отличается от базовой машины, поэтому длина также выросла на 160 мм.

Вся прибавка досталась задним пассажирам. В глаза бросаются более широкие задние двери, а второй ряд сидений теперь имеет дополнительную полку, которая размещена между спинками передних сидений. Также задние пассажиры могут регулировать угол наклона спинок.

Range Rover Evoque L будет продаваться в Китае только с одним мотором: это двухлитровая бензиновая "турбочетверка" Ingenium мощностью 249 л.с.. Силовой агрегат включает 48-вольтовый стартер-генератор и девятиступенчатый "автоматом", а трансмиссия — полный привод.

В создании "специального" Эвока для Китая нет ничего удивительного: сегодня это крупнейший рынок для марки (83 тысячи проданных авто в 2020 году), который по объему превышает даже США (80 тысяч машин в прошлом году).

Выпуск новинки наладят на совместном предприятии Chery Jaguar Land Rover, а в продаже машина появится уже в июле по цене от 61 тысячи долларов. Это на 2300 долларов дороже, чем стоил "обычный" Evoque.

Ранее Фокус сообщал о курьезном ДТП с участием Range Rover в Ирландии. Водитель внедорожника во время движения отвлекся в смартфон и врезался в опору дорожного указателя. В результате дорожный знак пробил лобовое стекло автомобиля, едва не убив водителя.